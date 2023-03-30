Массовые нарушения. По всей Чехии начались проверки жилья для беженцев

В Чехии начались проверки жилищного обеспечения украинцев с временной защитой. В Минтруда подозревают нецелевое использование средств собственниками жилья.

Выплату пособия на проживание лиц с временной защитой на время приостановили, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С чем связаны массовые проверки отелей для беженцев

Бесплатное размещение украинцев в отдельном жилье в Чехии продлили еще на 3 месяца – до 30 июня. После этого для получения социальной помощи на проживание беженцам нужно будет предоставить договор аренды жилья.

Сейчас владельцев жилья просят предоставить документы и доказательства того, что они действительно принимают украинских беженцев. Хозяйства подозревают в злоупотреблениях солидарными взносами – компенсацией за размещение беженцев.

"Только 21 февраля Минтруда получило сообщение из Злинского, Устецкого, Оломоуцкого и Моравско-Силезийского краев о том, что Генеральная дирекция центров занятости уже несколько раз была информирована о чрезвычайной ситуации. Мы немедленно начали принимать меры", – сказал временный исполняющий обязанности директора Центров занятости Карел Трпкош.

Проверки общежитий, хостелов, гостиниц и частных помещений в половине случаев выявляют нарушения. К примеру, в Среднечешском крае во время 17 проверок крупных заведений размещения в феврале и марте беспроблемными оказались только два общежития. В 7 из них выявили незначительные нарушения, а в восьми – серьезные правонарушения. В некоторых заведениях "на бумаге" явно было размещено больше людей, чем это возможно физически.

Фото: Меньше нарушений – в жилье от некоммерческих организаций (gettyimages.com)

Какие нарушения выявили инспекторы

После анонсирования проверок некоторые владельцы жилья выписали большое количество иностранцев. В одном случае из 109 размещенных беженцев одновременно выписалось 66, во втором – 58 жителей из 120.

"Вполне возможно, что оператор жилья получал компенсацию в размере 350 крон на человека за сутки за проживание человека, который, возможно, давно вернулся в Украину и действительно там уже не проживал", – отметила гетманка края Петра Пецкова.

Согласно базе данных, в подконтрольных объектах размещения должно быть 982 человека. Выявить и установить личность удалось только половины из них – у 498 человек. 83 беженца не застали – это объяснили тем, что те на работе, 278 человек якобы переехали, а остальных не нашли.

Меньшие нарушения касались регистрации или гигиены. Серьезные проблемы при контроле оказались у крупных частных операторов. У жилья, принадлежащего органам местного самоуправления, некоммерческим организациям или церквям, не было никаких проблем, добавила чиновница.

Напомним, мы писали, что с апреля для украинцев в Чехии вводятся новые правила.

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