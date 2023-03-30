Масові порушення. По всій Чехії почалися перевірки житла для біженців

У Чехії почалися перевірки житлового забезпечення українців із тимчасовим захистом. У Мінпраці підозрюють нецільове використання коштів власниками житла.

Виплату допомоги на проживання осіб із тимчасовим захистом на деякий час призупинили, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із чим пов'язані масові перевірки готелів для біженців

Безкоштовне розміщення українців в окремому житлі у Чехії продовжили ще на 3 місяці – до 30 червня. Після цього для отримання соціальної допомоги на проживання біженцям треба буде надати договір оренди житла.

Наразі власників житла просять надати документи і докази того, що вони дійсно приймають українських біженців. Господарства підозрюють у зловживаннях солідарними внесками – компенсацією за розміщення біженців.

"Лише 21 лютого Мінпраці отримало повідомлення зі Злінського, Устецького, Оломоуцького і Моравсько-Сілезійського країв про те, що Генеральна дирекція центрів зайнятості вже кілька разів була інформована про надзвичайну ситуацію. Ми негайно почали вживати заходів", – сказав тимчасовий виконувач обов’язків директора Центрів зайнятості Карел Трпкош.

Перевірки гуртожитків, хостелів, готелів і приватних помешкань у половині випадків виявляють порушення. Наприклад, у Середньочеському краї під час 17 перевірок великих закладів розміщення у лютому та березні безпроблемними виявилися тільки два гуртожитки. У 7 з них виявили незначні порушення, а у восьми – серйозні правопорушення. У деяких закладах "на папері" явно було розміщено більше людей, ніж це можливо фізично.

Фото: Менше порушень – у житлі від некомерційних організацій (gettyimages.com)

Які порушення виявили інспектори

Після анонсування перевірок деякі власники житла виписали велику кількість іноземців. В одному випадку зі 109 розміщених біженців одночасно виписалося 66, в другому – 58 мешканців із 120.

"Цілком можливо, що оператор житла отримував компенсацію в розмірі 350 крон на особу за добу за проживання людини, яка, можливо, давно повернулася в Україну і насправді там вже не проживала", – зазначила гетьманка краю Петра Пецкова.

Згідно з базою даних, у підконтрольних об’єктах розміщення мало бути 982 людини. Виявити і встановити особу вдалося тільки половини з них – у 498 осіб. 83 біженців не застали – це пояснили тим, що вони на роботі, 278 осіб нібито переїхали, а решту не знайшли.

Менші порушення стосувалися реєстрації або гігієни. Серйозні проблеми під час контролю виявилися у великих приватних операторів. Житло, яке належить органам місцевого самоврядування, некомерційним організаціям чи церквам, не мало жодних проблем, додала чиновниця.

Нагадаємо, ми писали, що із квітня для українців у Чехії запроваджують нові правила.

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