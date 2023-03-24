С апреля. Для украинцев в Чехии вводят новые правила: детали

В Чехии утвердили изменения в закон о помощи украинским беженцам. Lex Ukrajina V уже подписал президент страны Петр Павел.

Основные изменения в Lex Ukrajina V касаются выплат, медицинского страхования и социального жилья, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Изменения с 1 апреля касаются социального жилья и медицинского страхования

Утвержденные изменения вступят в силу в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля. Уже в следующем месяце начнут действовать следующие правила бесплатного проживания:

Максимальный срок предоставления бесплатного жилья – 150 дней с даты получения временной защиты. Сроки проживания в отдельных местах суммируются.

Период бесплатного проживания до вступления в силу Lex Ukraine V также учитывается.

Право на бесплатное проживание теряется, если человек отказывается от него или оставляет без уважительных причин. Считается, что человек исчерпал максимальный срок.

Если срок 150 дней уже исчерпан до вступления в силу Lex Ukrajina V или в течение 90 дней после этого, тогда остается защитный срок 90 дней с даты вступления в силу Lex Ukrajina V. То есть и после 150 дней беженец может еще 90 дней проживать бесплатно и соответственно иметь время на поиск нового жилья.

Вносятся изменения и в правила бесплатного медицинского страхования. После 150 дней людям в возрасте от 18 до 64 лет государство больше не платит медицинское страхование автоматически. Согласно правкам к закону, его и дальше будет оплачивать государство, если тяжелое состояние здоровья человека не позволяет работать. Например, это лежачие люди, с рискованной беременностю, лица с онкологическими заболеваниями на последних стадиях паллиативной помощи.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

С 1 июля меняются правила предоставления выплат

Для украинских беженцев с 1 июля изменятся суммы выплат и правила предоставления финансовой помощи.

Финансовую помощь будут вычислять следующим образом: сумма пособий для всех лиц плюс расходы на проживание и жилье не должны превышать сумму выплат.

Будут проверять доходы с первой помощи, учитывать и доходы из Украины и других стран. Кроме того, будут проверять банковские счета в Чехии.

Те, кто проживает вместе и совместно покрывает расходы на свои нужды, должны подавать общий запрос на помощь.

Уже с первой помощи вместо 5 000 крон будут выплачивать прожиточный минимум: ребенок до 18 лет – 3 490 крон, ребенок от 6 до 10 лет – 1,2 пособия, 4 188 крон, взрослый – 4860 крон.

Человек с инвалидностью будут получать 1,5 пособия по возрасту: ребенок до 18 лет – 5 235 крон, взрослый – 7 290 крон.

После 150 дней с момента предоставления временной защиты беженцы будут получать минимум для существования – 3 130 крон.

Только на первую финансовую помощь подать заявку можно в бумажной форме. Далее заявки нужно подавать в приложении.

Также с 1 июля изменятся правила компенсации за предоставление бесплатного жилья для беженцев – выплаты солидарности.

На выплату будет иметь право физическое лицо, бесплатно предоставившее жилье человеку с временной защитой и делящее это жильем с ним (под одной крышей).

Больше не будут выплачивать помощь тем, кто предоставляет всю квартиру. Стоимость арендуемого жилья будут учитывать в финансовой помощи.

Напомним, мы писали, что еще две страны ЕС продлили временную защиту украинцам.

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