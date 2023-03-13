Два поезда каждый день. Как добраться в Чехию и Словакию по железной дороге из Украины

Украинцы, которым нужно добраться до Чехии или Словакии, могут воспользоваться поездами из Закарпатья.

В частности, ежедневно со станции Мукачево отправляются 2 поезда в этом направлении, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Маршрут Мукачево – Кошице: рейсы и график движения

Ежедневно отправляются 2 поезда в направлении Словакии – в город Кошице. Продолжительность поездки – менее 4 часов. В частности, есть рейсы:

№961 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на станцию Кошице в 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на станцию Кошице в 21:33.

На станции Кошице можно пересесть для поездки в столицы:

в Братиславу – на ночной поезд R 614 "Zemplin", который ежедневно отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33.

в Прагу – на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении:

Поезд №960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно со станции Кошице в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибытие в Мукачево в 14:00.

Поезд №962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно со станции Кошице в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53.

Фото: Платформа "Западная" в Мукачево (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Какими поездами можно добраться в Мукачево и Кошице

Из разных городов Украины добраться в Мукачево на пересадки на международные поезда можно:

из Киева – поездом №81 (Киев 18:29, Мукачево 09:15), поездом №29 (Киев 20:35, Мукачево 08:27);

из Запорожья и Днепра – поездом №4 (Запорожье 16:48, Днепр 19:10, Мукачево 14:15);

из Одессы – поездом №38 (Одесса 14:58, Мукачево 08:01);

из Харькова – поездом №17 (Харьков 14:07, Мукачево 09:34) или поездом №45 (Харьков 13:43, Мукачево 13:23);

или осуществить пересадку на станции Чоп из поезда №59 Киев – Чоп (Киев 19:11, Чоп 12:36).

На станции Мукачево можно пересесть на поезда в другие области:

№82 в Киев (Мукачево 18:04, Киев 08:36) или №29 (Мукачево 19:58, Киев 08:01);

№3 в Днепр и Запорожье (Мукачево 16:28, Днепр 12:08, Запорожье 14:30);

№17 в Харьков (Мукачево 14:50, Харьков 10:01);

№37 в Одессу (Мукачево 21:39, Одесса 13:58);

или же сделать пересадку по станции Чоп на поезд №60 Чоп – Киев (Чоп 13:52, Киев 07:48).

Добраться до станции Кошице для пересадки на рейсы в Мукачево можно так:

из Братиславы – дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из Братиславы в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в Мукачево – №962 отправляется в 11.46.

из Праги – ночным поездом EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно из Праги в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в Мукачево - №960 отправляется в 08:46.

Поезда в направлении Кошице прибывают и отправляются с платформы "Западная", которая находится в 500 м от вокзала Мукачево.

Купить билеты на поезда Мукачево – Кошице можно на борту рейсов (оплата наличными в евро) и в кассах вокзалов Мукачево, Чоп, Чиерна над Тисоу и Кошице. Продажа билетов в железнодорожных кассах международного сообщения производится за 30 суток.

Напомним, мы писали, как добраться до Венгрии прямым рейсом из Украины.

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