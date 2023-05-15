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Не только Польша. В еще одной стране ЕС рекордные темпы трудоустройства украинцев

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 13:14
Не только Польша. В еще одной стране ЕС рекордные темпы трудоустройства украинцев Фото: Украинцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти половина трудоспособных украинцев в Эстонии уже нашли работу. Такой показатель трудоустройства значительно выше, чем в среднем по ЕС.

При этом доля работающих беженцев растет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В Эстонии уже нашли работу 44% украинцев в возрасте от 20 до 64 лет, которые получили временную защиту. Об этом говорится в отчете "Год военных беженцев в Эстонии" Министерства социальных дел.

"Высокий уровень трудоустройства украинских беженцев свидетельствует о том, что у людей есть желание и воля стать самодостаточными и начать строить свою жизнь. Главное, чтобы они нашли работу, которая позволит содержать семью и арендовать жилье", – отметила представитель министерства Улла Саар.

Такие показатели трудоустройства украинских беженцев – значительно выше, чем в среднем по ЕС. Однако из-за незнания языка высокий уровень образования не гарантирует им работу по уровню квалификации.

При этом "портрет" украинских беженцев отличается от людей, которые просили убежища в Эстонии в 2014-2017 годы. Ранее это были молодые мужчины с более низким уровнем образования, то нынешние украинские беженцы – преимущественно женщины с высшим образованием.

"Единственным поводом для беспокойства является тенденция, что из-за незнания местного языка украинским беженцам трудно найти работу, соответствующую их положению в Украине или их квалификации. Большая часть заняты на более низких должностях. Большинство работали в сфере образования, торговли или здравоохранения, а в новых условиях наиболее распространенная работа – помощь по дому и работа в обрабатывающей промышленности", – сказала Саар.

Не только Польша. В еще одной стране ЕС рекордные темпы трудоустройства украинцевФото: Українці в Естонії працюють не за фахом (gettyimages.com)

Самый высокий уровень занятости – среди людей в возрасте от 35 до 39 лет. При этом доля безработных среди беженцев сократилась до трети, и тенденция к снижению сохраняется.

В настоящее время в Эстонии более 40 000 человек получают временную защиту, 58% – трудоспособного возраста.

Ранее сообщалось, что в Польще уже трудоустроились 84% украинских беженцев трудоспособного возраста.

Тем временем, во многих странах снижается число украинцев, которые пользовались временной защитой. За март в ЕС аннулировали более 100 тысяч соответствующих статусов.

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