ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовы к ЕС. В Польше объяснили рекордные темпы трудоустройства украинцев

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 12:32
Готовы к ЕС. В Польше объяснили рекордные темпы трудоустройства украинцев Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подавляющее большинство украинских беженцев устроились на работу в Польше. Более половины из них начали работать в первые месяцы по прибытии.

Об чем свидетельствуют такие темпы трудоустройства украинцев, по мнению польских экспертов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Оказалось, что 84% трудоспособных украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, уже трудоустроились в этой стране. При чем в первый месяц работу нашли 27% беженцев, а 34% людей начали работать в течение 3 месяцев.

По мнению авторов исследования, такой результат свидетельствует о высокой эффективности внедренных решений польской власти, поддержке работодателей и желании беженцев работать.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда большое количество украинцев, работающих в Польше, не лишают поляков работы, а уменьшают безработицу. Это очень интересные выводы, которые должны проанализировать профильные министерства для нашей социальной политики. Я приятно удивлен, не ожидал таких хороших результатов" ", – прокомментировал результаты исследования руководитель Канцелярии премьер-министра Польши Марек Кухцинский на конференции "Европа Карпат" в польском Красичине.

Готовы к ЕС. В Польше объяснили рекордные темпы трудоустройства украинцевФото: Треть беженцев начали работать в течение 3 месяцев (gettyimages.com)

Если за такое короткое время столько украинцев, преимущественно женщины, берутся за работу, то есть адаптируются к условиям Евросоюза, это может свидетельствовать, что люди уже готовы быстро соответствовать всем стандартам, которые требует Европейский Союз, и не только ментально, добавил чиновник.

"Польше понадобилось для этого несколько лет", – заметил он.

Между тем, опрос выявил, что чувство уверенности и независимости украинских беженцев на польском рынке труда растет – 38% респондентов сменили работодателя в течение года.

"Беженцы ищут предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям, в том числе благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению. Столь высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей новым работникам, а также о потребностях рынка и экономики Польши", – отмечает председатель правления EWL Анджей Коркус.

По информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились около 900 тысяч граждан Украины.

Напомним, мы рассказывали о схемах обмана украинцев при трудоустройстве за рубежом и как избежать мошенничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша работа в Польше
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Наталья Будянская
Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Все мнения