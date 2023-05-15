Не лише Польща. У ще одній країні ЄС рекордні темпи працевлаштування українців

Майже половина працездатних українців вже знайшли роботу в Естонії. Такий показник працевлаштування значно вищий, ніж у середньому в ЄС.

При цьому частка біженців, що працюють, зростає, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на err.ee.

У Естонії вже знайшли роботу 44% українців віком від 20 до 64 років, які отримали тимчасовий захист. Про це йдеться у звіті "Рік військових біженців в Естонії" Міністерства соціальних справ.

"Високий рівень працевлаштування українських біженців свідчить про те, що у людей є бажання і воля стати самодостатніми і почати будувати своє життя. Головне, щоб вони знайшли роботу, яка дозволить утримувати сім'ю та орендувати житло", – зазначила представник міністерства Улла Саар.

Такі показники працевлаштування українських біженців – значно вищі, ніж у середньому в ЄС. Однак через незнання мови високий рівень освіти не гарантує їм роботу за рівнем кваліфікації.

При цьому "портрет" українських біженців відрізняється від людей, які просили притулку в Естонії у 2014-2017 роках. Раніше це були молоді чоловіки з нижчим рівнем освіти, то нинішні українські біженці – переважно жінки з вищою освітою.

"Єдиним приводом для занепокоєння є тенденція, що через незнання місцевої мови українським біженцям важко знайти роботу, яка б відповідала їх становищу в Україні або їх кваліфікації. Більшість зайняті на нижчих посадах. Більшість працювали у сфері освіти, торгівлі чи охорони здоров'я, а в нових умовах найпоширеніша робота – допомога по дому та робота в обробній промисловості”, – сказала Саар.

Фото: Українці в Естонії працюють не за фахом (gettyimages.com)

Найвищий рівень зайнятості – серед людей віком від 35 до 39 років. При цьому частка безробітних серед біженців скоротилася до третини і тенденція до зниження зберігається.

В даний час в Естонії понад 40 000 осіб отримують тимчасовий захист, 58% з них – працездатного віку.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вжепрацевлаштувалися 84% українських біженців працездатного віку.

Тим часом у багатьох країнах знижується кількість українців, які користувалися тимчасовим захистом. За березень у ЄС анулювали понад 100 тисяч відповідних статусів.

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