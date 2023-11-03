ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый год

Пятница 03 ноября 2023 06:45
UA EN RU
От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый год Фото: Украшение дома во Львове на Рождество (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Атмосферу Рождества и Нового года лучше всего можно почувствовать в локациях, где сохраняется традиция этих праздников. Для этого можно отправиться в отпуск не только на запад Украины.

РБК-Украина рассказывает, куда стоит поехать на зимние праздники в Украине, чтобы они запомнились.

Львов – любимый город туристов на Рождество

Львов настолько атмосферный город, что провести рождественские праздники там мечтают многие украинцы. Улицы со старинными домами украшают венками и гирляндами, рестораны готовят праздничное меню с традиционными блюдами, по улицам ходят колядники, на празднике пончика можно попробовать эти традиционные сладкие пирожки.

Украинцы из других регионов могут стать свидетелями традиционного праздничного действа и приобрести немало интересных вещей и вкусных изделий на рождественской ярмарке.

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый годФото: Колядники на Рождество (gettyimages.com)

Также можно будет посетить праздничное богослужение в храмах города.

Закарпатье – термальные курорты с целебными бассейнами

Отдых в западных регионах зимой предусматривает множество вариантов досуга – от горнолыжных курортов с экскурсиями до оздоровления в термальных бассейнах с целебной водой.

Термальные источники в Украине стремительно набирают популярность. В местах, где лечебные гейзеры выходят на поверхность, работают десятки бассейнов и баз отдыха. Можно бронировать проживание в комплексах с термальными бассейнами или по соседству и приходить купаться за отдельную плату.

Самые популярные термальные центры расположены в Закарпатье – в Берегово, Велятино и селе Косонь (комплекс "Косино"). Зимой эти комплексы предлагают крытые бассейны и сауны, впрочем популярно купание в горячих минеральных водах и под открытым небом. Также отдыхающим предлагают большой спектр услуг – от проживания, питания до пользования спортзалом или беседками с мангалом.

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый годФото: Термальный бассейн в Закарпатье (РБК-Украина )

Конечно, отдых на Закарпатье на Рождество не пройдет без праздничной программы – от угощения до коляды.

Полтава и сказочные места Гоголя

Село Диканька стало известным благодаря повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", в которой описывается проведение этого праздника на Полтавщине. Зимой туристы едут в это село за рождественским настроением.

Обычно туристы из других городов отправляются в Полтавскую область с экскурсионными турами. Сначала можно увидеть достопримечательности Полтавы, включая Успенский собор, усадьбу Котляревского, сфотографироваться возле памятника Полтавской галушке, увидеть пейзаж города из сторожевой башни Полтавской крепости, посетить краеведческий музей в Полтаве.

В Диканьке тоже есть что посмотреть. Недалеко в поселке Гоголево действует музей Гоголя в его семейной усадьбе. Там гостей встречают театрализованным представлением – можно услышать традиционные колядки и щедривки.

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый годФото: Праздничное представление в музее Гоголя (facebook.com/Национальный музей-заповедник М.В. Гоголя)

Также праздничное настроение придаст посещение музея свадьбы в селе Великие Будыща. Там можно увидеть свадебные наряды и традиционный свадебный обряд.

Конечно, во время экскурсий гости пробуют традиционные полтавские блюда – от галушек и вареников до затирки и шкварок.

К слову, в Диканьку не обязательно ехать в составе экскурсионной группы. Посетить колоритные места можно на автомобиле или купив билет на автобус в Полтаве.

Популярный этнопарк в Ровенской области

У этнопарка "Ладомирия" в Радивилове есть чем удивить туристов на Рождество. Это относительно новая локация, которая включает музей под открытым небом с избами, которым 200 лет, музей аутентичного костюма, ткацкую мастерскую "Серпанок" и "Мастерскую этнобрэндов". Также на территории парка расположена акваферма с сомами и ресторан, где угощают блюдами древневолынской кухни.

В ткацкой мастерской "Ладомирии" возродили технику ткачества тончайшей ткани из льна – полупрозрачного серпанка. Сейчас из него шьют дизайнерскую одежду.

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый годФото: Традиционный волынский наряд в "Ладомирии" (facebook.com/ladomyriia)

Уже с 18 ноября в этнопарке начнет работу резиденция Святого Николая с мастер-классами и подарками.

В горы кататься на лыжах и санках

Большинство людей хотят провести зимний отпуск среди природы и обилия снега. Даже те, кто боится кататься на лыжах, могут спускаться с горок на обычных или надувных санях (тюбах).

Тем, кто хочет видеть гарантированный снежный покров на склонах независимо от погоды, следует выбирать курорты Буковель на Ивано-Франковщине, где работают снежные пушки, или Драгобрат на Закарпатье, где благодаря расположению высоко в горах гораздо холоднее и снег лежит до весны.

От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый годФото: Катание на санях в Карпатах, Верховина (guide.karpaty.ua)

В то же время хорошее настроение от отдыха в заснеженных Карпатах туристам гарантируют на многих курортах: Славское во Львовской области, Пилипец на Закарпатье – втором по высоте горнолыжном курорте, Мигово в Черновицкой области, Верховине Ивано-Франковской области.

Напомним, мы писали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

Также мы рассказывали о недорогих курортах Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отдохнуть на малоизвестных склонах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відпочинок дітей Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Алексей Войцеховский
Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Антон Маринич
Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Все мнения