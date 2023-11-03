От Львова до Полтавы. Куда поехать в Украине на Рождество и Новый год

Атмосферу Рождества и Нового года лучше всего можно почувствовать в локациях, где сохраняется традиция этих праздников. Для этого можно отправиться в отпуск не только на запад Украины.

РБК-Украина рассказывает, куда стоит поехать на зимние праздники в Украине, чтобы они запомнились.

Львов – любимый город туристов на Рождество

Львов настолько атмосферный город, что провести рождественские праздники там мечтают многие украинцы. Улицы со старинными домами украшают венками и гирляндами, рестораны готовят праздничное меню с традиционными блюдами, по улицам ходят колядники, на празднике пончика можно попробовать эти традиционные сладкие пирожки.

Украинцы из других регионов могут стать свидетелями традиционного праздничного действа и приобрести немало интересных вещей и вкусных изделий на рождественской ярмарке.

Фото: Колядники на Рождество (gettyimages.com)

Также можно будет посетить праздничное богослужение в храмах города.

Закарпатье – термальные курорты с целебными бассейнами

Отдых в западных регионах зимой предусматривает множество вариантов досуга – от горнолыжных курортов с экскурсиями до оздоровления в термальных бассейнах с целебной водой.

Термальные источники в Украине стремительно набирают популярность. В местах, где лечебные гейзеры выходят на поверхность, работают десятки бассейнов и баз отдыха. Можно бронировать проживание в комплексах с термальными бассейнами или по соседству и приходить купаться за отдельную плату.

Самые популярные термальные центры расположены в Закарпатье – в Берегово, Велятино и селе Косонь (комплекс "Косино"). Зимой эти комплексы предлагают крытые бассейны и сауны, впрочем популярно купание в горячих минеральных водах и под открытым небом. Также отдыхающим предлагают большой спектр услуг – от проживания, питания до пользования спортзалом или беседками с мангалом.

Фото: Термальный бассейн в Закарпатье (РБК-Украина )

Конечно, отдых на Закарпатье на Рождество не пройдет без праздничной программы – от угощения до коляды.

Полтава и сказочные места Гоголя

Село Диканька стало известным благодаря повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", в которой описывается проведение этого праздника на Полтавщине. Зимой туристы едут в это село за рождественским настроением.

Обычно туристы из других городов отправляются в Полтавскую область с экскурсионными турами. Сначала можно увидеть достопримечательности Полтавы, включая Успенский собор, усадьбу Котляревского, сфотографироваться возле памятника Полтавской галушке, увидеть пейзаж города из сторожевой башни Полтавской крепости, посетить краеведческий музей в Полтаве.

В Диканьке тоже есть что посмотреть. Недалеко в поселке Гоголево действует музей Гоголя в его семейной усадьбе. Там гостей встречают театрализованным представлением – можно услышать традиционные колядки и щедривки.

Фото: Праздничное представление в музее Гоголя (facebook.com/Национальный музей-заповедник М.В. Гоголя)

Также праздничное настроение придаст посещение музея свадьбы в селе Великие Будыща. Там можно увидеть свадебные наряды и традиционный свадебный обряд.

Конечно, во время экскурсий гости пробуют традиционные полтавские блюда – от галушек и вареников до затирки и шкварок.

К слову, в Диканьку не обязательно ехать в составе экскурсионной группы. Посетить колоритные места можно на автомобиле или купив билет на автобус в Полтаве.

Популярный этнопарк в Ровенской области

У этнопарка "Ладомирия" в Радивилове есть чем удивить туристов на Рождество. Это относительно новая локация, которая включает музей под открытым небом с избами, которым 200 лет, музей аутентичного костюма, ткацкую мастерскую "Серпанок" и "Мастерскую этнобрэндов". Также на территории парка расположена акваферма с сомами и ресторан, где угощают блюдами древневолынской кухни.

В ткацкой мастерской "Ладомирии" возродили технику ткачества тончайшей ткани из льна – полупрозрачного серпанка. Сейчас из него шьют дизайнерскую одежду.

Фото: Традиционный волынский наряд в "Ладомирии" (facebook.com/ladomyriia)

Уже с 18 ноября в этнопарке начнет работу резиденция Святого Николая с мастер-классами и подарками.

В горы кататься на лыжах и санках

Большинство людей хотят провести зимний отпуск среди природы и обилия снега. Даже те, кто боится кататься на лыжах, могут спускаться с горок на обычных или надувных санях (тюбах).

Тем, кто хочет видеть гарантированный снежный покров на склонах независимо от погоды, следует выбирать курорты Буковель на Ивано-Франковщине, где работают снежные пушки, или Драгобрат на Закарпатье, где благодаря расположению высоко в горах гораздо холоднее и снег лежит до весны.

Фото: Катание на санях в Карпатах, Верховина (guide.karpaty.ua)

В то же время хорошее настроение от отдыха в заснеженных Карпатах туристам гарантируют на многих курортах: Славское во Львовской области, Пилипец на Закарпатье – втором по высоте горнолыжном курорте, Мигово в Черновицкой области, Верховине Ивано-Франковской области.

Напомним, мы писали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

Также мы рассказывали о недорогих курортах Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отдохнуть на малоизвестных склонах.

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