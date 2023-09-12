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Куда жаловаться на буллинг в немецкой школе: советы беженцам

Вторник 12 сентября 2023 16:16
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Куда жаловаться на буллинг в немецкой школе: советы беженцам Фото: Украинские дети в школе Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Булинг украинских детей в школах за границей случается нередко. Детей могут оскорблять за внешний вид, незнание языка или непонимание местной культуры.

В то же время травле можно противостоять. Обратиться можно в администрацию школы и в специальные службы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Куда обращаться родителям, если ребенка травят в немецкой школе

Прежде всего следует обратиться к классному руководителю и администрации школы. Представители школы общаются с нападающим и контролируют дальнейшее поведение детей.

Немецкая ассоциация защиты детей "Новая украинская школа" разработала алгоритм действий для родителей, чьи дети страдают от травли:

  • записаться на прием к классному руководителю, чтобы он провел разговор с детьми. Если это не поможет, учитель обратится к директору;
  • обратится к социальному работнику или консультанту школы во время родительского собрания;
  • если проблема не решается, обратиться к представителю родителей в классе или к директору или написать официальное письмо.

Куда жаловаться на буллинг в немецкой школе: советы беженцамФото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Где еще помогают по вопросам буллинга

За пределами школы украинские родители могут найти помощь:

  • в государственном управлении школ и образования в местности, где обучается ребенок;
  • в семейном консультационном центре;
  • на специальной горячей линии для украинцев 0800500 22 50;
  • в кризисном центре для детей и молодежи до 25 лет;
  • в полиции, экстренных службах, службе психологической помощи;
  • в национальных и региональных консультационных центрах по противодействию дискриминации;
  • в берлинской экстренной службе защиты детей;
  • у консультантов по буллингу в различных федеральных землях.

Существует также круглосуточный кризисный чат, где можно получить психологические консультации для лиц до 25 лет (24/7, украинский или русский язык) по телефону +4915735993126 через WhatsApp или SMS.

Также работают телефоны доверия для родителей 0800 777 18 77 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:00, на немецком или английском), также есть электронный адрес fraguns@elternhotline.de.

В случае нарушения прав граждан Украины за границей можно обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по электронной почте hotline@ombudsman.gov.

Напомним, мы рассказывали, что еще в одной стране вводят изучение украинского языка.

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