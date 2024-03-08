RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Куда будет летать новая немецкая авиакомпания: маршруты из Мюнхена

Фото: Самолет авиакомпании Lufthansa City (lufthansa.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила первые маршруты своей новой дочерней компании Lufthansa City.

Рейсы будут выполняться из аэропорта Мюнхен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

С апреля 2024 года Lufthansa City будет летать из Мюнхена в немецкие города Берлин, Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер. Также – в Бирмингем и Манчестер (Англия) и Бордо во Франции.

К концу года авиакомпания расширит свою сеть маршрутов за счет других городов Европы, сообщают в Lufthansa.

Совершать рейсы новая авиакомпания будет на двух среднемагистральных самолетах Airbus A319, которые могут перевозить до 138 пассажиров. Они уже окрашены в ливрею авиакомпании.

Впоследствии во флоте нового авиаперевозчика будут эксплуатировать региональные самолеты Airbus A320-300, вмещающие 145 пассажиров.

Lufthansa City – это авиаперевозчик с отдельным флотом и персоналом, но он будет перевозить пассажиров материнской авиакомпании с соответствующим уровнем сервиса. Билеты будут продавать через каналы Lufthansa Group.

У немецкой авиакомпании уже есть одна дочерняя компания, работающая по такой же модели – Lufthansa CityLine.

С помощью новой дочерней авиакомпании Lufthansa может сэкономить на расходах на персонал за счет заключения договоров с пилотами и бортпроводниками на новых условиях.

Сейчас группа Lufthansa часто сталкивается с забастовками, периодически парализующими работу перевозчика в разных аэропортах. Профсоюзы требуют увеличения зарплаты и улучшения условий работы работников.

Напомним, мы писали, что авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы из Молдовы. Компания возвращается на маршрут из Франкфурта.

Также мы писали, что известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным. Такая услуга предоставляется и в самолетах Lufthansa.

Читайте РБК-Украина в Google News
Lufthansa Авиакомпания