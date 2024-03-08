Куди літатиме нова німецька авіакомпанія: маршрути з Мюнхена

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила перші маршрути своєї нової дочірної компанії Lufthansa City.

Рейси будуть виконуватися з аеропорту Мюнхен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

З квітня 2024 року Lufthansa City літатиме з Мюнхена до німецьких міст Берлін, Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер. Також – до Бірмінгема і Манчестера (Англія) та Бордо у Франції.

Під кінець року авіакомпанія розширить свою мережу маршрутів за рахунок інших міст Європи, повідомляють в Lufthansa.

Виконувати рейси нова авіакомпанія буде двома середньомагістральними літаками Airbus A319, які можуть перевозити до 138 пасажирів. Вони вже пофарбовані у ліврею авіакомпанії.

Згодом у флоті нового авіаперевізника будуть експлуатувати регіональні літаки Airbus A320-300, які вміщують 145 пасажирів.

Lufthansa City – це авіаперевізник з окремим флотом і персоналом, але він буде перевозити пасажирів материнської авіакомпанії з відповідним рівнем сервісу.Квитки будуть продавати через канали Lufthansa Group.

У німецької авіакомпанії вже є одна дочірня компанія, яка працює за такою самою моделлю – Lufthansa CityLine.

За допомогою нової дочірньої авіакомпанії Lufthansa може зекономити на витратах на персонал за рахунок заключення договорів з пілотами та бортпровідниками на нових умовах.

Зараз група Lufthansa часто стикається зі страйками, які періодично паралізують роботу перевізника у різних аеропортах. Профспілки вимагають збільшення зарплати та покращення умов роботи для працівників.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Lufthansa відновлює рейси із Молдови. Компанія повертається на маршрут із Франкфурта.

Також ми писали, що відома авіакомпанія зробить інтернет у літаках безкоштовним. Така послуга надається і в літаках Lufthansa.