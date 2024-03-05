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Авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы из Молдовы: куда можно будет полететь

Вторник 05 марта 2024 10:36
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Авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы из Молдовы: куда можно будет полететь Фото: Самолеты авиакомпании Lufthansa (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет прямые рейсы в Молдову. Начало полетов запланировано с 29 апреля.

Это расширит список направлений, куда можно будет летать из соседней страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Крупнейшая немецкая авиакомпания сообщила, что вернется на маршрут Кишинев-Франкфурт. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю. Lufthansa использует для полетов на этом маршруте среднемагистральные самолеты Airbus A319 на 138 мест и региональные самолеты CRJ 900 на 90 мест.

Возобновление рейсов Lufthansa в Кишинев расширит список направлений, куда украинцы могут полететь из столицы соседней страны. Аэропорт Франкфурта является крупнейшей базой Lufthansa – там пассажиры могут делать пересадки на другие рейсы немецкой авиакомпании или ее партнеров и полететь дальше в Америку, Азию или Африку.

Авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы из Молдовы: куда можно будет полететьФото: Аэропорт Кишинева (facebook.com/AirportChisinau)

Сейчас крупнейшей сетевой авиакомпанией в Кишиневе является Turkish Airlines. Авиаперевозчик выполняет рейсы в Стамбул и предлагает пересадки на другие свои направления. С 31 марта Turkish Airlines увеличит частоту полетов между Кишиневом и Стамбулом с 21 до 24 рейсов в неделю.

Напомним, мы писали, что в Украине заработал аэротрансфер Одесса-Кишинев. Стоимость билета составляет 800 гривен.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Там базируется пять пассажирских самолетов украинских авиаперевозчиков.

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Lufthansa Кишинев Авиасообщение Франкфурт-на-Майне
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