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Путешествие без скуки. Известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным

Четверг 07 марта 2024 14:19
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Путешествие без скуки. Известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным Фото: Самолет авиакомпании British Airways (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажирам одной из крупнейших авиакомпаний Европы будет на так скучно во время полетов. British Airways сделает доступ в интернет в своих самолетах бесплатным.

Услугу начнут запускать с 3 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways постепенно начнет запускать услугу бесплатного интернета на борту всех своих самолетов, у которых есть антенны для передачи интернет-данных.

Бесплатно пользоваться можно будет базовым пакетом доступа, который предусматривает отправку текстовых сообщений через мессенджеры. Он будет доступным для пассажиров, которые зарегистрируются в программе лояльности British Airways Executive Club.

Такой пакет доступа не позволит обмениваться фотографиями или видео. Чтобы делиться подобным контентом, пассажирам нужно будет заплатить.

По данным British Airways, сейчас интернет доступен на всех ее самолетах, которые базируются в аэропорту Гатвик (Лондон). В лондонском аэропорту Хитроу услуга доступна на 80% авиалайнеров British Airways. Авиакомпания планирует расширить доступ к интернету на 100% своих самолетов к концу 2025 года.

Число авиакомпаний, которые позволяют пассажирам бесплатно пользоваться интернетом на борту, растут. В 2024 году европейские авиаперевозчики Lufthansa и Austrian Airlines сделали самый простой пакет доступа в интернет в своих авиалайнерах бесплатным для участников программы лояльности Miles & More. Он называется FlyNet Messaging и позволяет пассажирам на борту обмениваться текстовыми сообщениями и фотографиями с собеседниками на земле.

Напомним, мы писали, что популярная авиакомпания вводит новые правила для пассажиров. За нарушение предусмотрен штраф 50 евро.

Также мы рассказывали, у каких авиакомпаний Европы самые строгие нормы ручной клади. В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, но и традиционные авиакомпании.

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