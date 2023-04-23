Легенды и красота природы. Почему стоит увидеть Тоннель Любви весной

Тоннель Любви возле Клевани в Ровенской области – красивый природный феномен, который давно стал популярным среди путешественников. Это место, где природа и человеческая деятельность слились в гармонию сосуществования, создавая романтическую атмосферу.

При СССР железнодорожный путь здесь построили, чтобы перевозить военные грузы. Со временем деревья, растущие вдоль маршрута, стали переплетаться, образуя непрерывный тоннель зеленой кроны. Благодаря этой необычной природной "архитектуре" тоннель получил свое название и стал символом любви и надежды.

TRAVEL РБК-Украина совместно с порталом о путешествиях "Мандри" рассказывают, почему стоит увидеть Тоннель Любви и как добраться до этой локации.

"Исчезающие" поезда и атмосфера романтики. История и легенды о Туннеле

Поселок городского типа Клевань расположен в Ровенской области, примерно в 24 километрах от Ровно. Он расположен на левом берегу реки Горынь, окруженный лесами и сельскохозяйственными угодьями.

Железнодорожный путь, на котором находится Туннель Любви, был построен в советское время для транспортировки военных грузов к секретному военному объекту. После окончания Холодной войны путь потерял свое стратегическое значение, и со временем природа начала приспосабливаться к новым условиям. Растущие вдоль колеи деревья начали переплетаться над ней, создавая естественный тоннель зеленой кроны.

Видео: Туннель Любовь за одну минуту (youtube.com/Ukrainer)

Тоннель Любви стал особым местом для влюбленных пар, которые верили, что пройдя им вместе, их любовь станет крепче. Также местные жители утверждают, что в тоннеле можно ощутить особую энергетику, усиливающую чувства.

Еще одна связанная с Туннелем Любви легенда утверждает, что если влюбленная пара проходит по туннелю, держась за руки и загадывает общее желание, то оно обязательно сбудется. Эта традиция сделала локацию популярным местом для предложений руки и сердца и празднования годовщины.

Другая загадочная легенда касается исчезающих поездов. По преданию местных, иногда по ночному туннелю проходят поезда, которые никогда не достигают своего пункта назначения и больше не возвращаются назад. Они исчезают бесследно, словно поглощаются самим туннелем. Некоторые верят, что эти поезда – призраки прошлого, которые продолжают курсировать между миром живых и мертвых. Другие же полагают, что Туннель Любви является воротами в параллельный мир или временной коридор, куда попадают исчезающие поезда.

Фото: Туннель Любовь в разное время года (commons.wikimedia.org)

Хотя это всего лишь легенда, она продолжает жить в воображении местных жителей и туристов, придавая Туннелю особого шарма и таинственности.

Для лучшего погружения в историю и легенды Тоннеля любви стоит воспользоваться услугами экскурсоводов. Они смогут рассказать об уникальных особенностях тоннеля, местных традициях и достопримечательностях. С приходом тепла чаще всего организуют групповые и индивидуальные экскурсии.

Замок, река и природные парки. Аттракции и активности поблизости

Архитектурные интересности:

Клеванский замок: расположенный в самом сердце Клевани, демонстрирует архитектурные стили разных эпох и является свидетелем многих исторических событий.

Музей народной архитектуры и быта: там представлена коллекция предметов быта, народного искусства и архитектуры региона.

Фото: Клеванский замок (wikipedia.org)

Фото: Видаук (wikipedia.org)

Природные локации

Река Случ: прогуляйтесь вдоль реки рядом с Туннелем, и насладитесь спокойными пейзажами и чистым воздухом.

Природные парки и заповедники: посетите местные природные местности, чтобы ознакомиться с разнообразным миром флоры и фауны региона.

Для погружения в быт

Мастер-классы по народным промыслам: Примите участие в мастер-классах, проводимых местными мастерами, и научитесь изготавливать традиционные изделия.

Что приобрести из локальных сувениров

Посещая Тоннель Любви и Клевань, не забудьте приобрести традиционные сувениры, которые сохранят воспоминания о путешествии. Некоторые из самых популярных можно найти в местных магазинах и рынках:

Вышиванки местных мастериц: традиционные украинские рубашки с цветной вышивкой отражают национальный дух и культуру Украины; Гончарные изделия: глиняные посуды, фигурки и сувениры, созданные мастерами гончарного искусства; Деревянные изделия: резные деревянные панно, шкатулки и игрушки; Вязаные изделия: теплые шарфы, шапки, перчатки и носки, вязаные вручную из высококачественной шерсти, будут отличным подарком для ваших близких.

Фото: Клевань, Благовещенский костёл (wikipedia.org)

Как доехать до Туннеля: разные способы

На автомобиле. Добраться можно по автодороге Ровно-Луцк (Н22), далее свернуть на юг на расстоянии примерно 10 км от Ровно. Путешествие из Ровно занимает около 30 минут, а из столицы Украины – около 4 часов.

Поездом. От Ровно есть прямые сообщения к станции Клевань, но следует заранее проверить расписание движения поездов, поскольку они ходят нечасто.

Автобусом. Из Ровно есть регулярные автобусные сообщения в Клевань. Автобусы отправляются с автовокзала города, а поездка длится около 40-50 минут. Перед поездкой следует уточнить расписание автобусов.

Логистика и безопасность. Что нужно знать

Если вы хотите посетить Туннель любви самостоятельно, без экскурсии, лучше заранее изучить маршрут и средства передвижения. Помните о своей экологической ответственности и не оставляйте мусор после себя. Избегайте посещения туннеля в темное время суток, в комендантский час, без соответствующего освещения и сопровождения. Не разрушайте и не повреждайте деревья, образующие туннель. С уважением относитесь к местным жителям и другим туристам.

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