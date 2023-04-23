Легенди та краса природи. Чому варто побачити Тунель Кохання навесні

Тунель кохання біля Клевані на Рівненщині – красивий природний феномен, який давно став популярним серед мандрівників. Це місце, де природа та людська діяльність злилися в гармонію співіснування, створюючи романтичну атмосферу.

За СРСР залізничну колію тут збудували, щоб перевозити військові вантажі. З часом, дерева, що ростуть вздовж маршруту, стали переплітатися, утворюючи неперервний тунель зеленої крони. Завдяки цій незвичайній природній "архітектурі" тунель отримав свою назву та став символом кохання та надії.

TRAVEL РБК-Україна спільно з порталом про подорожі "Мандри" розповідають, чому варто побачити Тунель Кохання та як добратися до цієї локації.

"Зникаючі" потяги та атмосфера романтики. Історія та легенди про Тунель

Селище міського типу Клевань розташоване у Рівненській області, приблизно за 24 кілометри від Рівного. Воно розміщується на лівому березі річки Горинь, оточене лісами та сільськогосподарськими угіддями.

Залізнична колія, на якій знаходиться Тунель Кохання, була побудована за радянських часів для транспортування військових вантажів до секретного військового об'єкту. Після закінчення Холодної війни колія втратила своє стратегічне значення, і з часом природа почала пристосовуватися до нових умов. Дерева, що ростуть вздовж колії, почали переплітатися над нею, створюючи природний тунель зеленої крони.

Відео: Тунель Кохання за одну хвилину (youtube.com/Ukrainer)

Тунель Кохання став особливим місцем для закоханих пар, які вірили, що пройшовши ним разом, їхнє кохання стане міцнішим. Також місцеві жителі стверджують, що в тунелі можна відчути особливу енергетику, яка підсилює почуття.

Ще одна пов'язана з Тунелем Кохання легенда стверджує, що якщо закохана пара проходить тунелем, тримаючись за руки й загадуючи спільне бажання, то воно обов'язково збудеться. Ця традиція зробила локацію популярним місцем для пропозицій руки та серця та святкування річниць.

Інша загадкова легенда стосується зникаючих потягів. За переказами місцевих, іноді нічним тунелем проходять потяги, які ніколи не досягають свого пункту призначення та більше не повертаються назад. Вони зникають безслідно, наче поглинаються самим тунелем. Деякі вірять, що ці потяги – привиди минулого, які продовжують курсувати між світом живих та мертвих. Інші ж гадають, що Тунель Кохання є воротами до паралельного світу або часового коридору, куди потрапляють зникаючі потяги.

Фото: Тунель Кохання у різні пори року (commons.wikimedia.org)

Хоча це всього лише легенда, вона продовжує жити в уяві місцевих жителів та туристів, додаючи Тунелю особливого шарму та таємничості.

Для кращого занурення в історію та легенди Тунелю кохання варто скористатися послугами екскурсоводів. Вони зможуть розповісти про унікальні особливості тунелю, місцеві традиції та пам'ятки. З приходом тепла частіше організовують групові та індивідуальні екскурсії.

Замок, річка та природні парки. Атракції та активності поблизу

Архітектурні цікавинки:

Клеванський замок: розташований у самому серці Клевані, демонструє архітектурні стилі різних епох і є свідком багатьох історичних подій.

Музей народної архітектури та побуту: там представлена колекція предметів побуту, народного мистецтва та архітектури регіону.

Фото: Клеванський замок (wikipedia.org)

Фото: Відаук (wikipedia.org)

Природні локації

Річка Случ: прогуляйтеся вздовж річки поруч з Тунелем, і насолодіться спокійними пейзажами та чистим повітрям.

Природні парки та заповідники: відвідайте місцеві природні локації, щоб ознайомитися з різноманітним світом флори та фауни регіону.

Для занурення у побут

Майстер-класи з народних промислів: Візьміть участь у майстер-класах, що проводять місцеві майстри, та навчіться виготовляти традиційні вироби.

Що придбати з локальних сувенірів

Відвідуючи Тунель Кохання та Клевань, не забудьте придбати традиційні сувеніри, які збережуть спогади про мандрівку. Деякі з найпопулярніших можна знайти у місцевих магазинах та на ринках:

Вишиванки від місцевих майстринь: традиційні українські сорочки з кольоровою вишивкою відображають національний дух та культуру України; Гончарні вироби: Глиняні посуди, фігурки та сувеніри, створені майстрами гончарного мистецтва; Дерев'яні вироби: різьблені дерев'яні панно, шкатулки та іграшки; В'язані вироби: теплі шарфи, шапки, рукавиці та шкарпетки, в'язані вручну з високоякісної вовни, будуть чудовим подарунком для ваших близьких.

Фото: Клевань, Благовіщенський костел (wikipedia.org)

Як доїхати до Тунелю: різні способи

Автомобілем. Дістатися можна по автошляху Рівне-Луцьк (Н22), далі звернути на південь на відстані приблизно 10 км від Рівного. Подорож з Рівного займає близько 30 хвилин, а зі столиці України Києва – близько 4 годин.

Залізницею. Від Рівного є прямі сполучення до станції Клевань, але слід заздалегідь перевірити розклад руху потягів, оскільки вони ходять нечасто.

Автобусом. З Рівного є регулярні автобусні сполучення до Клевані. Автобуси відправляються з автовокзалу міста, а поїздка триває близько 40-50 хвилин. Перед поїздкою слід уточнити розклад автобусів.

Логістика і безпека. Що треба знати

Якщо ви хочете відвідати Тунель кохання самостійно, без екскурсії, краще завчасно вивчити маршрут та засоби пересування. Пам'ятайте про свою екологічну відповідальність та не залишайте сміття після себе. Уникайте відвідування тунелю в темну пору доби, у комендантську годину, без належного освітлення та супроводу. Не руйнуйте та не пошкоджуйте дерева, що утворюють тунель. З повагою ставтеся до місцевих жителів та інших туристів.

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