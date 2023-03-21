Величие истории. Самые интересные замки Украины для весеннего путешествия

От Острожского замка до Каменец-Подольской крепости: куда отправиться за яркими впечатлениями на уикенд – в материале.

Замки – знаковые объекты туристического наследия Украины. Их стены и башни стоят свидетелями прошлых веков, а с ними – исторических событий и культурных традиций. В каждом замке можно найти много интересного: от роскоши дворцов до познавательных выставок и экспозиций.

К сожалению, из-за войны посещения таких уникальных объектов в большинстве снизилось до нуля. Некоторые из них, наоборот, стали открывать для себя те, кто вынужденно переехал в другие уголки нашей страны.

Сейчас весна постепенно приходит в Украину, принося хорошую погоду. А это – еще один повод отправиться в путешествие в безопасные регионы, чтобы обогатиться новыми впечатлениями.

TRAVEL РБК-Украина совместно с порталом о путешествиях "Мандри" подобрали интереснейшие пять замков Украины, которые отличаются самобытной историей, культурой и архитектурой. Посещая эти места, вы сможете насладиться красотой замков и узнать много нового об истории и культуре нашей страны.

Ренессанс и барокко. Меджибожский замок

Меджибожский замок – одно из самых впечатляющих сооружений такого типа Западной Украины, находится в городе Меджибож на Хмельнитчине. Был построен в XVII веке, когда на правобережной части территории современной Украины господствовала Речь Посполитая. Замок служил форпостом обороны страны от нападения турецко-татарских захватчиков.

Архитектурные особенности Меджибижского замка поражают своей красотой и масштабами. Комплекс состоит из двух главных построек – старого дворца и нового дворца. Старый дворец построен в стиле ренессанса, а новый – в стиле барокко.

Фото: Меджибожский замок – памятник фортификационной архитектуры XVI века (предоставлено РБК-Украина)

Сейчас Меджибижский замок является музеем. В выставочном зале хранятся экспозиции, рассказывающие об истории замка и его жителях. В музее можно увидеть разные предметы быта, оружие, наряды и другие артефакты, датируемые XVII-XIX веками.

Одной из самых интересных экспозиций является коллекция крепостных орудий, среди которых пушки XVIII-XIX веков, а также разнообразные вооруженные приборы и аксессуары. Также в музее есть коллекция картин и гравюр.

Замок в скале. Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольская крепость – одна из самых известных крепостей в Украине, находится в городе Каменец-Подольском на Хмельнитчине. Этот замок построен на скале, расположенной на высоте 40 метров над рекой Смотрич. Замок состоит из многих башен, стен и ворот, что придает ему впечатляющий вид.

Каменец-Подольский замок имеет очень давнюю историю, датируется XI веком, когда на его месте была деревянная крепость. Позже в XIII веке был построен каменный замок, который со временем был расширен и перестроен в стиле ренессанса и барокко. В разное время Каменец-Подольский замок служил оборонительной крепостью и резиденцией для разных правителей.

Фото: Каменец-Подольская крепость (предоставлено РБК-Украина)

Один из известнейших исторических эпизодов, связанных с Каменец-Подольским замком, состоялся в 1672 году во время Турецкой войны. В этом году турецко-татарские войска под руководством Османской империи вторглись на территорию Польши и на земли, которые сейчас входят в состав Украины.

Каменец-Подольский замок стал последней крепостью, стоявшей на пути врага к Польше. Замок был оцеплен турецко-татарскими войсками, которые осаждали его более трех месяцев, но благодаря мужеству и отваге войск, замок был защищен, и турки вынуждены были отступить.

Сегодня на территории замка расположен музей, экспонирующий большое количество исторических и культурных артефактов, связанных с историей Каменец-Подольского замка и города. В музее можно увидеть разнообразные экспонаты, среди которых – оружие, одежда, посуда и другие бытовые предметы из разных исторических эпох.

Также в музее представлены экспозиции, посвященные известным историческим фигурам, связанным с Каменец-Подольским замком, таким как князь Ярослав Острожский, король Ян III Собеский и другие.

Фото: Замок Каменец-Подольский и панорамы города (youtube.com/Моя Країна)

Кроме экспозиций, на территории замка можно увидеть разнообразные архитектурные и исторические памятники, такие как часовня князя Острожского, колодец Льва, башня Еврейская и другие. Также посетители могут подняться на главную башню замка, что обеспечивает впечатляющий вид на город и реку.

Башни и бастионы. Хотинская крепость

Хотинская крепость – один из самых известных исторических памятников на западе Украины, расположенной на юге Хотинского района Черновицкой области, на правом берегу реки Днестр. Это одна из самых больших и красивых крепостей в Украине.

История Хотинской крепости насчитывает более 600 лет. Впервые замок был построен в XIII веке на месте древнего фортифицированного городища. В конце XIV века замок был перестроен по заказу короля Владислава Ягайло. В XVII веке замок был расширен и укреплен по заказу турецкого султана Магомета IV. В это время были построены знаменитые фортификационные башни и бастионы.

Фото: Хотинская крепость (предоставлено РБК-Украина)

Хотинская крепость была местом многих известных исторических событий. В 1621 году во время Турецкой войны на ее территории произошло знаменитое сражение, в котором польско-литовская армия под предводительством короля Яна III Собеского победила турецкую армию. В XVIII веке замок был захвачен русской армией во время Низовецкой войны. Также он участвовал в восстании Константина Калиновича.

Хотинская крепость сочетающую в себе черты нескольких архитектурных стилей – готики, ренессанса и барокко. Есть четыре главных башни и несколько башен-башен вокруг территории замка.

История в 10 веков. Острожский замок

Острожский замок – один из старейших исторических памятников Украины, расположенный в городе Острог Ровенской области. Был основан в XII веке и позже стал крупным центром культуры и образования в Украине в период раннего Возрождения.Этот замок имеет неповторимую архитектуру, поскольку его строительство проводилось в разных эпохах и стилистика была изменена в зависимости от времени.

Замок имел важное военное значение и защищал границы Великого княжества Литовского и Польши. Он сыграл важную роль в войнах и конфликтах, происходивших на территории Украины, включая восстание под предводительством Богдана Хмельницкого.

Фото: Острожский замок в Ровенской области (предоставлено РБК-Украина)

Сегодня Острожский замок является музеем, где проходит экспозиция различных артефактов, связанных с историей Украины и региона. Экспозиция состоит из нескольких частей, включая отделы, посвященные истории замка и его роли в войнах, а также выставки местных народных обычаев и ремесел. Также на территории замка есть библиотека, где хранится большое количество документов, касающихся истории замка и региона.

Шляхтичи и Австрийская империя. Замок Паланок

Замок Паланок находится в городе Мукачево Закарпатской области, живописно расположившись на холме у реки Латорицы. Был построен в XIV веке на месте древней крепости и находился во владении различных венгерских шляхтичей, а затем Австрийской империи.

Архитектурно замок Паланок – пример каменной архитектуры средневековья, но также есть несколько дополнений в барочном стиле. С оборонных стен замка открываются живописные виды на город и окружающие пейзажи.

Фото: Панорама замка Паланок и города (wikipedia.org)

В XV веке замок был под контролем венгерских шляхтичей Дружинай, затем перешел во владения Запольских, а впоследствии – Ракоци.

В 1680-х замок пережил одну из самых больших осад, которую осуществили войска Австрийского императора. Руководила обороной замка вдова князя Ференца I Ракоци Илона Зрини. Захватив замок, австрийцы реконструировали его, и наконец Паланок стал сильнейшей крепостью восточных территорий Австрийской империи.

С 1703 по 1711 год замок стал оплотом национально-освободительной войны венгерского народа против австрийского гнета. Возглавил войну сын Илоны Зрини Ференц Ракоци. Позже, в 18-19 веках, замок несколько раз перестраивали и расширяли.

Фото: Замок Паланок в Закарпатье (предоставлено РБК-Украина)

После Первой мировой войны территорию замка передали владельцам, устроившим здесь военный музей. В настоящее время замок относится к наиболее ярким образцам культурного наследия Украины.

Вот несколько интересных фактов о замке "Паланок" в Мукачево:

Замок был основан в XI веке венгерским королем Гейзой II. В XVI веке замок принадлежал семье Ракоци, внесшей значительный вклад в развитие крепости. Замок имел важное стратегическое значение, поскольку находился на границе с Венгрией. Замок был сооружен на скале высотой 68 метров, что придает ему впечатляющий вид. В составе замка есть 130 разных помещений, среди которых были дворец короля, часовня, казармы и печи.

Фото: Замок Паланок и Мукачево с высоты птичьего полета (youtube.com/Go Fly)

Меджибожский замок, Каменец-Подольский, Хотинская крепость, Острожский замок и Паланок в Мукачево – каждый из них хранит уникальные истории и тайны. Исследуйте историю Украины, знакомьтесь с ее культурным достоянием и оставайтесь под впечатлением красоты и величия архитектуры!

Напомним, Хустский замок в Закарпатье можно будет увидеть в дополненной реальности. Приложение покажет, как выглядело сооружение в 17 веке.

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