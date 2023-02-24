RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конкуренция за кадры. Как быстро украинцы находят работу в Польше: опрос

Фото: Трудоустройство в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти половина украинцев находят работу в Польше сразу после приезда. Вместе с тем работодатели не могут найти сотрудников месяцами.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы найти работу в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

Аналитический центр компании исследовал, сколько времени нужно украинцам, чтобы найти работу в Польше. В течение 2022 года с помощью компании трудоустроились 11 тысяч украинцев. Опрос показал, что:

  • 41% процент трудоустроенных находят работу в течение первой недели после приезда;
  • 26% опрошенных потратили около двух недель;
  • 25% респондентов нашли работу за месяц;
  • 6% пришлось искать трудоустройство более 2 месяцев;
  • в 2% этот поиск работы продолжался более 3 месяцев.

В то же время в агентстве опросили около 50 руководителей из разных департаментов, чтобы узнать, сколько времени они ищут в свои команды работников – специалистов средней и высокой квалификации. Потому что поиск работников рабочих специальностей гораздо легче с точки зрения рекрутации. Оказалось, что:

  • 50% респондентов нужно 2-4 месяца;
  • 33% говорят, что этот процесс занимает 1-2 месяца;
  • 17% руководителей обычно ищут специалиста более 3 месяцев.

Почти половина (43%) руководителей проводят 5-7 собеседований, пока отберут нужного специалиста. 34% опрошенных говорят, что собеседуют 3-5 работников, 23% обычно достаточно 1-2 собеседования.

Инфографика: Опрос о темпах трудоустройства (предоставлена РБК-Украина)

"Чем выше квалификация, тем дольше продолжается поиск специалиста. Бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Однако барьером в получении хорошей должности в основном является языковой вопрос", – замечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Напомним, мы писали, какие минимальные зарплаты в странах ЕС .

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшаработа в Польше