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Конкуренція за кадри. Як швидко українці знаходять роботу в Польщі: опитування

Фото: Працевлаштування у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Майже половина українців знаходять роботу у Польщі одразу після приїзду. В той же час працедавці не можуть знайти співробітників місяцями.

Скільки часу потрібно українцям, аби знайти роботу у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли в міжнародній агенції Gremi Personal.

Аналітичний центр компанії дослідив, скільки часу потрібно українцям, аби знайти роботу у Польщі. Протягом 2022 року за допомогою компанії працевлаштувались 11 тисяч українців. Опитування показало, що:

  • 41% відсоток працевлаштованих знаходять роботу протягом першого тижня після приїзду;
  • 26% опитаних витратили близько двох тижнів;
  • 25% респондентів знайшли роботу протягом місяця;
  • 6% довелося шукати працевлаштування понад 2 місяці;
  • у 2% цей пошук роботи тривав понад 3 місяці.

Водночас в агенції опитали близько 50 керівників з різних департаментів, щоб дізнатися, скільки часу вони шукають у свої команди працівників – спеціалістів середньої та високої кваліфікації. Бо пошук працівників робітничих спеціальностей набагато легший з огляду рекрутації. Виявилося, що:

  • 50% респондентів треба 2-4 місяці;
  • 33% кажуть, що цей процес займає 1-2 місяці;
  • 17% керівників зазвичай шукають спеціаліста понад 3 місяці.

Майже половина (43%) керівників проводять 5-7 співбесід,поки відберуть потрібного фахівця. 34% опитаних кажуть, що співбесідують 3-5 робітників, 23% зазвичай достатньо 1-2 співбесід.

Інфографіка: Опитування про темпи працевлаштування (надана РБК-Україна)

"Чим вища кваліфікація, тим довше триває пошук спеціаліста. Бізнес у Польщі конкурує не тільки за українців на низькокваліфіковані роботи, а й готовий наймати спеціалістів, що мають високі професійні навички. Однак бар'єром в отриманні гарної посади здебільшого є мовне питання", – зауважує директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Нагадаємо, ми писали, які мінімальні зарплати у країнах ЄС.

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