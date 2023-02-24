Конкуренція за кадри. Як швидко українці знаходять роботу в Польщі: опитування

Майже половина українців знаходять роботу у Польщі одразу після приїзду. В той же час працедавці не можуть знайти співробітників місяцями.
Скільки часу потрібно українцям, аби знайти роботу у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли в міжнародній агенції Gremi Personal.
Аналітичний центр компанії дослідив, скільки часу потрібно українцям, аби знайти роботу у Польщі. Протягом 2022 року за допомогою компанії працевлаштувались 11 тисяч українців. Опитування показало, що:
Водночас в агенції опитали близько 50 керівників з різних департаментів, щоб дізнатися, скільки часу вони шукають у свої команди працівників – спеціалістів середньої та високої кваліфікації. Бо пошук працівників робітничих спеціальностей набагато легший з огляду рекрутації. Виявилося, що:
Майже половина (43%) керівників проводять 5-7 співбесід,поки відберуть потрібного фахівця. 34% опитаних кажуть, що співбесідують 3-5 робітників, 23% зазвичай достатньо 1-2 співбесід.
"Чим вища кваліфікація, тим довше триває пошук спеціаліста. Бізнес у Польщі конкурує не тільки за українців на низькокваліфіковані роботи, а й готовий наймати спеціалістів, що мають високі професійні навички. Однак бар'єром в отриманні гарної посади здебільшого є мовне питання", – зауважує директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
Нагадаємо, ми писали, які мінімальні зарплати у країнах ЄС.