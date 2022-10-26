Помощь урежут. Что изменится для украинцев в Чехии в 2023 году
В Чехии готовятся поменять правила для украинских беженцев и внести поправку в соответствующий закон в связи с продлением режима временной защиты в ЕС до 2024 года.
Какие нововведения чешские власти готовят для украинцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на seznamzpravy.cz.
Бесплатное проживание в спортзалах и отелят ограничат
Текущая версия закона, известного как "Lex Ukraine", истекает 31 марта 2023 года. Пока пребывание беженцев во временном жилье не ограничено во времени.
В поправках к закону предлагают установить сроки:
- во временном жилье, например, в спортзалах – до 30 дней;
- в отельных номерах – не более 150 дней;
- пребывание будет суммироваться – нельзя сначала пожить 30 дней в зале, а потом еще 150 дней в отеле.
Предусматривается, что в дальнейшем это же жилье владельцы смогут сдавать беженцам за деньги, заключив договор и передав информацию местным властям.
Впрочем, общественные организации против – по мнению специалистов, работающих с мигрантами, нельзя прекращать экстренное пребывание беженцев, если война продолжится. Тем более, что не предусмотрены переходные меры на случай, если беженцы не договорятся о цене аренды.
Фото: После 5 месяцев проживания в отелях беженцам придется платить (gettyimages.com)
Компенсацию за размещение беженцев увеличат
Владельцы жилья, которые бесплатно размещают у себя дома украинцев, сейчас получают компенсацию 200-350 крон в день (3000 крон на человека в месяц, это 120 евро).
Законопроект предусматривает увеличение компенсации до 300-400 крон (12-16 евро).
"Ввиду текущего повышения цен первоначально установленные суммы не соответствуют реальным затратам", - говорится в отчете.
Украинцев не включат в чешскую систему социальных льгот
Сейчас украинцы в статусе временной защиты получат гуманитарные выплаты. Согласно закону о государственной социальной поддержке, социальные льготы могут предоставляться также иностранцам, которые официально находятся в Чехии более 365 дней.
Поправка добавляет пункт о том, что пользующиеся временной защитой не считаются лицами, проживающими в Чешской Республике.
Это значит, что почти пол миллиона украинцев не смогут рассчитывать на социальные выплаты, как например, в Польше – на детей, как малообеспеченные или многодетные семьи.
Фото: Украинцы в Чехии не будут получать социальные пособия (gettyimages.com)
При смене адреса выплаты беженцам будут аннулировать выплаты
По новым правилам, адрес проживания в заявлении на получение пособия должно совпадать с адресом в регистре народонаселения.
Если беженцы не сообщат властям о переезде, то потеряют право на поддержку от государства.
В тех случаях, когда соискатели пособия испытывают трудности с документальным подтверждением доходов, социальных и имущественных условий, они могут написать аффидевит (нотариально заверенное письменное заявление).
Как будут продлевать статус временной защиты
В закон предлагают внести два варианта правок о продлении временной защиты украинцев.
- первый вариант - онлайн-регистрация не позднее марта 2023 года через сайт МВД и последующее личное посещение отделения до сентября 2023 года, где беженцы после проверки получат новую визовую наклейку;
- второй же вариант - онлайн-перерегистрация без необходимости лично ехать в отделение МВД и физически вклеивать новую визовую наклейку.
Поправка также касается случаев, если беженцы будут обращаться за временной защитой после истечения срока их первой защиты.
Фото: Архитектура Праги (unsplash.com/ouael-ben-salah)
В таком случае они могут подать новое заявление, но будет учитываться их предыдущий период пребывания в Чехии. Например, больше не будет бесплатной медицинской страховки или права на гуманитарные выплаты в 5000 крон.
Поправки к закону будут обсуждаться еще до начала ноября, а в силу после принятия он вступит с января 2023 года.
Напомним, мы писали, что беженцев в Польше обяжут регистрироваться и платить за себя.