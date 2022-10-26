Помощь урежут. Что изменится для украинцев в Чехии в 2023 году

В Чехии готовятся поменять правила для украинских беженцев и внести поправку в соответствующий закон в связи с продлением режима временной защиты в ЕС до 2024 года.

Какие нововведения чешские власти готовят для украинцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на seznamzpravy.cz.

Бесплатное проживание в спортзалах и отелят ограничат

Текущая версия закона, известного как "Lex Ukraine", истекает 31 марта 2023 года. Пока пребывание беженцев во временном жилье не ограничено во времени.

В поправках к закону предлагают установить сроки:

во временном жилье, например, в спортзалах – до 30 дней;

в отельных номерах – не более 150 дней;

пребывание будет суммироваться – нельзя сначала пожить 30 дней в зале, а потом еще 150 дней в отеле.

Предусматривается, что в дальнейшем это же жилье владельцы смогут сдавать беженцам за деньги, заключив договор и передав информацию местным властям.

Впрочем, общественные организации против – по мнению специалистов, работающих с мигрантами, нельзя прекращать экстренное пребывание беженцев, если война продолжится. Тем более, что не предусмотрены переходные меры на случай, если беженцы не договорятся о цене аренды.

Фото: После 5 месяцев проживания в отелях беженцам придется платить (gettyimages.com)

Компенсацию за размещение беженцев увеличат

Владельцы жилья, которые бесплатно размещают у себя дома украинцев, сейчас получают компенсацию 200-350 крон в день (3000 крон на человека в месяц, это 120 евро).

Законопроект предусматривает увеличение компенсации до 300-400 крон (12-16 евро).

"Ввиду текущего повышения цен первоначально установленные суммы не соответствуют реальным затратам", - говорится в отчете.

Украинцев не включат в чешскую систему социальных льгот

Сейчас украинцы в статусе временной защиты получат гуманитарные выплаты. Согласно закону о государственной социальной поддержке, социальные льготы могут предоставляться также иностранцам, которые официально находятся в Чехии более 365 дней.

Поправка добавляет пункт о том, что пользующиеся временной защитой не считаются лицами, проживающими в Чешской Республике.

Это значит, что почти пол миллиона украинцев не смогут рассчитывать на социальные выплаты, как например, в Польше – на детей, как малообеспеченные или многодетные семьи.

Фото: Украинцы в Чехии не будут получать социальные пособия (gettyimages.com)

При смене адреса выплаты беженцам будут аннулировать выплаты

По новым правилам, адрес проживания в заявлении на получение пособия должно совпадать с адресом в регистре народонаселения.

Если беженцы не сообщат властям о переезде, то потеряют право на поддержку от государства.

В тех случаях, когда соискатели пособия испытывают трудности с документальным подтверждением доходов, социальных и имущественных условий, они могут написать аффидевит (нотариально заверенное письменное заявление).

Как будут продлевать статус временной защиты

В закон предлагают внести два варианта правок о продлении временной защиты украинцев.

первый вариант - онлайн-регистрация не позднее марта 2023 года через сайт МВД и последующее личное посещение отделения до сентября 2023 года, где беженцы после проверки получат новую визовую наклейку;

второй же вариант - онлайн-перерегистрация без необходимости лично ехать в отделение МВД и физически вклеивать новую визовую наклейку.

Поправка также касается случаев, если беженцы будут обращаться за временной защитой после истечения срока их первой защиты.

Фото: Архитектура Праги (unsplash.com/ouael-ben-salah)

В таком случае они могут подать новое заявление, но будет учитываться их предыдущий период пребывания в Чехии. Например, больше не будет бесплатной медицинской страховки или права на гуманитарные выплаты в 5000 крон.

Поправки к закону будут обсуждаться еще до начала ноября, а в силу после принятия он вступит с января 2023 года.

Напомним, мы писали, что беженцев в Польше обяжут регистрироваться и платить за себя.