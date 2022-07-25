Карпати та Рівненщина. У Держтуризмі розповіли, куди безпечно їхати влітку

Україна - одна з найпривабливіших країн у світі для гастротуристів. Цього літа українці мають можливість поєднати мандрівки із дегустаціями місцевих страв і продуктів, вважає Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України.

У коментарі TRAVEL РБК-Україна вона розповіла, куди безпечно їхати в гастротури та які гастромаршрути приймають туристів під час війни.

За її словами, в Україні є все, що може зацікавити туристів - сироварні, виноробні, багата історія та неймовірні пам’ятки архітектури. А кухня кожного регіону неповторна і має свій індивідуальний смак.

Фото: Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів (надане РБК-Україна)

"В умовах війни невеличким господарствам, що виробляють крафтову продукцію, виживати важко, бо як такого в’їзного туризму сьогодні в Україні практично немає. Є іноземні журналісти, волонтери, представники міжнародних організацій, які наразі працюють, висвітлюють події російсько-української війни та допомагають нам у боротьбі з рашистами", - наголошує голова ДАРТ.

Однак українці, які наразі дозволяють собі короткі подорожі країною, що допомагають їм трохи відволіктися від того жаху, який відбувається навколо, можуть подорожувати у рамках малого Карпатського кола, де є багато господарств, що виробляють прекрасне вино та сири, каже фахівець.

Фото: Дегустація місцевих страв в Україні (надане РБК-Україна)

"На Закарпатті є прекрасна "Дорога вина та смаку", що об’єднала близько 20 виробників вина та сиру. Всі вони наразі працюють. Тому мандрівники, які перебувають у західній частині країни, можуть свій відпочинок на природі поєднати зі знайомством з гастрономічними спеціалітетами цього регіону. А по дорозі додому рекомендую заїхати на Рівненщину та скуштувати гастрономічну візитівку цього регіону - м’ясний делікатес "мацик", - радить Мар'яна Олеськів.

На жаль, подібна "Дорога вина і смаку" у Бессарабії у зв’язку з близькістю воєнних дій та високою ймовірністю ракетних ударів сьогодні недоступна для туристів, зазначає вона.

"Та ми віримо у ЗСУ і в те, що наступного літа українці зможуть проїхатися цим шляхом і скоштувати вино та сири, які наповнені сонцем півдня України".

Нагадаємо, ми писали, як відпочивають у Карпатах під час війни.