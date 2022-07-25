Карпаты и Ровенщина. В Гостуризме рассказали, куда безопасно ехать летом

Украина - одна из самых привлекательных стран в мире для гастротуристов. Этим летом украинцы имеют возможность совместить путешествия с дегустациями местных блюд и продуктов, считает Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины.

В комментарии TRAVEL РБК-Украина она рассказала, куда безопасно ехать в гастротуры и какие гастромаршруты принимают туристов во время войны.

По ее словам, в Украине есть все, что может заинтересовать туристов - сыроварни, винодельни, богатая история и невероятные памятники архитектуры. А кухня каждого региона неповторима и имеет свой индивидуальный вкус.

Фото: Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив (предоставлено РБК-Украина)

"В условиях войны небольшим хозяйствам, производящим крафтовую продукцию, выживать трудно, потому что как такового въездного туризма сегодня в Украине практически нет. Есть иностранные журналисты, волонтеры, представители международных организаций, которые сейчас работают, освещают события российско-украинской войны и помогают нам в борьбе с рашистами", - отмечает председатель ГАРТ.

Однако украинцы, которые сейчас позволяют себе короткие путешествия по стране, что помогают им немного отвлечься от того ужаса, который происходит вокруг, могут путешествовать в рамках малого Карпатского круга, где есть много хозяйств, которые производят прекрасное вино и сыры, говорит специалист.

Фото: Дегустация местных блюд в Украине (предоставлено РБК-Украина)

"На Закарпатье есть прекрасная "Дорога вина и вкуса", объединившей около 20 производителей вина и сыра. Все они сейчас работают. Поэтому путешественники, которые находятся в западной части страны, могут свой отдых на природе совместить со знакомством с гастрономическими специалитетами этого региона. А по дороге домой рекомендую заехать на Ровенщину и попробовать гастрономическую визитку этого региона - мясной деликатес "мацик", - советует Марьяна Олеськив.

К сожалению, подобная "Дорога вина и вкуса" в Бессарабии в связи с близостью военных действий и высокой вероятностью ракетных ударов сегодня недоступна для туристов, отмечает она.

"Но мы верим в ВСУ и в то, что следующим летом украинцы смогут проехаться по этому пути и попробовать вино и сыры, которые наполнены солнцем юга Украины".

Напомним, мы писали, как отдыхают в Карпатах во время войны.