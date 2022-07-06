Відпустка без росіян – найпопулярніший запит серед туристів, – експерти

У Туреччині стає більше готелів, які пропонують українцям такі відпустки

Після початку повномасштабної війни Росії проти України наші туристи стали часто запитувати готелі за кордоном, де можна відпочити без росіян. Такий запит став найпопулярнішим серед мандрівників, особливо коли вони запитують готелі в Туреччині.

Про це йде мова у матеріалі "Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ".

Готелів у Туреччині, які пропонують українцям такий відпочинок – від 5% до 10%, каже у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Є готелі, які не "продаються" на російському ринку взагалі. Наприклад, мережа TT Hotels, де зовсім немає росіян. Потихеньку такі готелі з'являються. В Єгипті про такі поки що не чув", — зауважує експерт.

За його словами, Греція від українського та російського ринку не надто залежить: на курортах цієї країни відпочивають переважно туристи із західної Європи.

"Наші туристи активно їздять автобусами в Болгарію, але запитів у цю країну щодо готелів без росіян не було", — ділиться спостереженнями фахівець.

Він висловлює надію, що більше готелів будуть відмовлятися приймати російських туристів завдяки орієнтації на європейських туристів. Зараз туроператори при підборі путівок навіть вводять такий фільтр, щоб клієнти з України могли вибрати відпочинок у готелі без туристів з РФ.

"Два тижні тому запропонував у профільній групі для турагентів скласти перелік готелів, які не селять росіян. Всі відповідали, що такий перелік вже є", — додає Павло Головненко.

Словосполучення "готелі без "ру" або "відпочинок без росіян" можна побачити чи не у кожному рекламному пості турагентів у соцмережах в Україні, підтверджує і керівниця одного із туристичних агентств Юлія Нікіфорова.

"Один з найпопулярніших запитів на сьогодні — куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів", — зауважує вона тенденцію.

За словами керівниці туристичної фірми, кількість таких готелів за кордоном збільшується.

Нагадаємо, Єгипет закрив пляжі на Червоному морі через трагічні випадки з двома туристками.