Как изменилось отношение поляков к Украине и беженцам: новый опрос

Большинство поляков продолжают поддерживать Украину в борьбе с агрессором и согласны принимать беженцев в Польше.

При этом все больше людей считают, что война в Украине угрожает их безопасности, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thefirstnews.com.

Отношение поляков к войне меняется

Новое исследование варшавского Центра по изучению общественного мнения (CBOS) показало, что 76% поляков считают, что война в Украине угрожает безопасности их страны. По сравнению с февралем так стали думать на 3% больше людей. 17% опрошенных считают наоборот.

Кроме того, 28% участников опроса считают, что война распространится на другие страны, а 41% считают, что она не будет обостряться. По сравнению с февралем такого мнения придерживаются на 1% меньше поляков.

По мнению 56% опрошенных, Украина должна продолжать борьбу и не идти на уступки России. Однако в ноябре 2022 года так считали 64% респондентов.

Почти треть поляков (30%) считают, что война должна закончиться, даже если Украине придется отказаться от части своей территории или части своей независимости. В ноябре так думали 24% опрошенных.

При этом, 49% поляков считают, что Украина должна вступить в Европейский Союз, а 53% заявили, что страна должна стать членом НАТО как можно скорее.

Фото: Помощь украинским беженцам (gettyimages.com)

Согласны ли поляки и дальше принимать беженцев

CBOS также спросил поляков, должна ли Польша принимать украинских беженцев из регионов, пострадавших от войны. Большинство (83%) по-прежнему готовы помогать украинским беженцам: 34% опрошенных ответили "определенно да", 49% "скорее да". Только 11% не поддерживают прием беженцев в Польше.

Жителей Польши также спросили, удовлетворительна ли поддержка, которую Польша оказывает беженцам. С февраля мнение поляков не изменилось. 67% сказали, что это "достаточно", но 26% считают, что это "слишком много". Еще 3% сказали, что помощи украинцам "слишком мало".

Опрос проводился с 6 по 16 марта, участие приняли 993 поляков.

Напомним, мы писали, как изменятся отношения между украинцами и поляками после войны.

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