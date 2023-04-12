Як змінилося ставлення поляків до України та біженців: нове опитування

Більшість поляків продовжують підтримувати Україну у боротьбі з агресором та згодні приймати біженців у Польщі.

При цьому все більше людей вважають, що війна в Україні загрожує їхній безпеці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thefirstnews.com.

Ставлення поляків до війни змінюється

Нове дослідження варшавського Центру з вивчення громадської думки (CBOS) показало, що 76% поляків вважають, що війна в Україні загрожує безпеці їхньої країни. У порівнянні з лютим так стали думати на 3% більше людей. 17% опитаних вважають навпаки.

Крім того, 28% учасників опитування вважають, що війна пошириться на інші країни, а 41% вважають, що вона не загострюватиметься. Порівняно з лютим такої думки дотримуються на 1% менше поляків.

На думку 56% опитаних, Україна має продовжувати боротьбу та не йти на поступки Росії. Однак у листопаді 2022 року так вважали 64% респондентів.

Майже третина поляків (30%) вважають, що війна має закінчитися, навіть якщо Україні доведеться відмовитися від частини своєї території чи частини своєї незалежності. У листопаді так думали 24% опитаних.

При цьому 49% поляків вважають, що Україна має вступити до Європейського Союзу, а 53% заявили, що країна має стати членом НАТО якнайшвидше.

Фото: Допомога українським біженцям (gettyimages.com)

Чи згодні поляки й надалі приймати біженців

CBOS також запитав поляків, чи повинна Польща приймати українських біженців із регіонів, які постраждали від війни. Більшість (83%), як і раніше, готові допомагати українським біженцям: 34% опитаних відповіли "точно так", 49% "скоріше так". Лише 11% не підтримують прийом біженців у Польщі.

Жителів Польщі також запитали, чи задовільна підтримка, яку Польща надає біженцям. Із лютого думка поляків не змінилася. 67% сказали, що це "достатньо", але 26% вважають, що це "занадто багато". Ще 3% сказали, що допомоги українцям "занадто мало".

Опитування проводилося з 6 по 16 березня, участь взяли 993 поляки.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться відносини між українцями та поляками після війни.

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