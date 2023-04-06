Как изменятся отношения между украинцами и поляками после войны: опрос

После окончания войны польско-украинские отношения будут лучше, чем до начала вторжения. Так считают почти 90% беженцев.

Лишь 6% опрошенных думают, что отношения между двумя странами не изменятся, сообщили TRAVEL РБК-Украина в миграционной платформе EWL.

Что влияет на отношения поляков и украинцев

89% беженцев убеждены, что отношения Польши и Украины в будущем станут лучше. Такие результаты опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Авторы исследования уверены, что это следствие поддержки Украины и солидарной позиции поляков с первых дней российского вторжения. Помощь реализовалась благодаря мерам помощи со стороны центральных органов власти, органов местного самоуправления, предпринимателей и общественных организаций.

"И конечно, благодаря поддержке всего польского народа, который включился в помощь с первых минут полномасштабного вторжения. У многих поляков и сейчас живут беженцы из Украины. Например, многодетные женщины, которым сложно арендовать жилье. Нам известны примеры, когда женщины с севера или юга Украины уже возвращались домой, когда там стало более-менее безопасно, но зимой из-за усиленных обстрелов и выключений света снова поехали в польские семьи, которые уже их принимали и пригласили переждать сложное время", – рассказывает председатель правления EWL Анджей Коркус.

Фото: Переименование улицы в Кракове (gettyimages.com)

Подобная поддержка укрепляет отношения между странами на человеческом уровне.

"Конечно, украинские беженцы видят, как активно Польша борется за Украину на всех уровнях – политическом, военном, дипломатическом. В свою очередь, они слышат от поляков восхищение героической борьбой и выносливостью украинцев", – отмечает он.

Половина беженцев бывали в Польше до войны

Исследование также показало, что около половины (45%) беженцев в Польше уже посещали эту страну до войны. Тогда главной целью их пребывания был не заработок (8%), а туристические поездки (18%).

Это подтверждает результаты предыдущих исследований платформы EWL, согласно которым подавляющая часть беженцев, трудоустроенных в Польше, не имела опыта работы в этой стране до начала войны. Сейчас же в Польше трудоустроено 82% украинских беженцев.

Фото: Митинг в Польше (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Почти каждый десятый опрошенный посещал родственников или друзей в Польше, в то время как 9% бывали в Польше просто проездом.

Опрос провели 10-16 февраля 2023 года. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, мы писали,что изменится для беженцев после получения "карты побыту" в Польше.

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