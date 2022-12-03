Как ввезти в Украину и растаможить авто из Европы: все детали

После того, как летом в Украине вернули обязательную уплату налогов за ввоз авто из-за границы, в страну стали значительно реже ввозить машины, и очереди на границе стали уже не такими большими, говорят эксперты рынка. В то же время, процедура растаможки автомобиля из-за границы осталась неизменной.

Но немало украинцев ввозят машины в страну и сейчас. Что нужно знать перед ввозом транспортного средства в Украину, как растаможить авто и поставить на учет – в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказывает юрист АО "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко.

Первое, что нужно проверить перед ввозом авто в Украину

Перед ввозом автомобиля из Европы в Украину прежде всего необходимо убедиться в соответствии с экостандартом, регулирующим содержание вредных веществ в выхлопных газах.

И новые, и подержанные автомобили, ввозимые в Украину, по закону Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" растамаживать и регистрировать могут, если они отвечают следующим экологическим нормам:

не ниже уровня "ЕВРО-5" – с 1 января 2016, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2015 включительно;

не ниже уровня "ЕВРО-6" – с 1 января 2025 года, кроме транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно.

Что такое предварительная декларация и где ее можно оформить

По правилам таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, при таможенном оформлении автомобиля необходимо подать предварительную таможенную декларацию в таможенный орган. Там авто будет предъявлено для оформления.

Такая декларация оформляется таможенным органом по месту постоянного (временного) проживания гражданина, который хочет ввезти на таможенную территорию Украины транспортное средство.

Фото: Чтобы растаможить транспортное средство, убедитесь, что оно соответствует экологическим нормам, установленным в Украине (unsplash.com)

Чтобы оформить такую декларацию, следует подать заявление произвольной формы. Такой документ оформят, если вы предоставите таможенному органу полную информацию о транспортном средстве. Следует обозначить:

тип автомобиля;

модель и марку;

цвет, год изготовления и ввода в эксплуатацию;

идентификационный номер;

номера кузова, шасси (рамы), двигателя;

объем двигателя (куб.см).

Можно самому оформить декларацию или обратиться к таможенному брокеру. Предварительная таможенная декларация действительна и может быть использована для ввоза в Украину транспортного средства в течение трех месяцев с даты оформления, то есть со дня, когда машине присвоят регистрационный номер.

Как рассчитать стоимость растаможки машины

Расчет таможенных платежей производится на основе информации о стоимости машины и ее параметров. По этим данным подсчитывается таможенная стоимость автомобиля. Она включает в себя акцизный налог, пошлину и НДС. Размер акцизного налога зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля.

Согласно Закону Украины "О Таможенном тарифе Украины", ставка ввозной пошлины на легковые автомобили составляет 10% налогооблагаемой базы (таможенной стоимости). Для электрокаров пошлина составляет 0%. Налог на добавленную стоимость уплачивается по ставке 20% от налогооблагаемой базы (стоимости транспортного средства).

Ввоз товара на территорию Украины по предварительной таможенной декларации разрешается в течение 30 дней с даты оформления таможенным органом.

Фото: Размер акцизного налога зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля (Getty Images)

Как ввезти авто через государственную границу Украины

Согласно Правилам таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины, гражданину необходимо предоставить следующие документы:

подтверждающие право собственности на авто или пользование им (в том числе с правом распоряжения);

регистрационных (технических) документов на транспортное средство (если оно состояло на учете в регистрационном органе иностранного государства или Украины) с отметками о снятии транспортного средства с учета, если такие документы выдаются регистрационным органом;

подтверждающие право на предоставление льгот в налогообложении (в случае таможенного оформления ТС с предоставлением льгот в налогообложении);

паспортных документов и других документов, определенных законодательством Украины и международными договорами Украины, которые дают право на пересечение государственной границы, и/или паспорт гражданина (удостоверение лица с отметкой о месте жительства); виды или иного документа о постоянном (временном) проживании в Украине или за границей и так далее.

Если нужно определить год изготовления транспортного средства, классификации транспортного средства согласно УКТ ВЭД, таможенной стоимости или возбуждения дела о нарушении таможенных правил должностное лицо таможенного органа может потребовать некоторые или все из перечисленных документов:

таможенные документы страны приобретения ТС;

сервисную книгу;

экспертное заключение;

фотографии;

техническую документацию.

Фото: Позаботьтесь о том, чтобы иметь при себе все необходимые данные об автомобиле для подачи в таможенный орган (unsplash.com)

Таможенный орган в пункте пропуска через государственную границу Украины, через который авто ввозится в Украину при наличии декларации, осуществляет запрос в ЕАИС Гостаможслужбы, проводит таможенное освидетельствование, проводит документальную проверку факта снятия с учета авто в уполномоченных регистрационных органах за рубежом и принимает решение о возможности осуществления таможенных процедур в пункте пропуска и направления транспортного средства в таможенный орган по месту постоянного или временного проживания гражданина

Также там вносят в предварительную декларацию для граждан электронную копию отметки о проведении таможенных процедур в пункте пропуска и направлении авто в таможенный орган по месту постоянного (временного) проживания гражданина, распечатывает два экземпляра декларации и оформляет.

Владельцу авто или уполномоченному лицу вместе с оригиналами технических и других документов передают второй экземпляр документа по контролю за доставкой ТС в таможенный орган назначения. Также передают заверенную должностным лицом таможенного органа копию Акта таможенного досмотра.

Таможенное оформление товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины гражданами, по товарным позициям 8701-8707, 8711, 8716 согласно УКТ ВЭД, подлежащих государственной регистрации, осуществляется в любом таможенном органе на всей таможенной территории Украины.

Что такое сертификат соответствия и зачем он нужен

Документ, который удостоверяет соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов – это сертификат или другой документ о подтверждении соответствия. Он указывает, какому именно уровню экологических норм отвечает по конструкции транспортное средство ("ЕВРО-2" – "ЕВРО-6 или другому уровню). Указание уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, должно быть внесено в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сертификат нужно получить до подачи документов на оформление растаможки авто, если в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте) не указан экологический стандарт, которому оно соответствует. Его можно получить в любой сертификационной лаборатории.

Фото: После прохождения границы автомобиль нужно перевезти в таможню для оформления в течение 10 дней (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Как происходит процедура растаможки

После прохождения границы автомобиль нужно перевезти в таможню для оформления в течение 10 дней.

Для таможенного оформления авто, его владелец или уполномоченное лицо подает таможенному органу заявление произвольной формы о проведении таможенного оформления авто для свободного обращения на таможенной территории Украины.

Для таможенного оформления автомобиля требуется:

счет-фактура или другой документ, подтверждающий стоимость автомобиля;

документ, подтверждающий право собственности на машину (договор купли-продажи, дарения);

регистрационный документ на авто (технический паспорт);

документ, подтверждающий факт снятия машины с учета в стране регистрации;

документ, подтверждающий экологический стандарт транспортного средства (таможенное оформление новых автомобилей возможно при условии соответствия экологическим нормам не ниже уровня ЕВРО-5 и для тех, которые были в использовании не ниже ЕВРО-2).

Должностное лицо таможенного органа осуществляет таможенное освидетельствование авто, проверяет и устанавливает соответствие идентификационного номера, номеров кузова, шасси (рамы), двигателя, года изготовления, цвета и даты ввода в эксплуатацию авто данным, указанным в представленных документах, в том числе копии Акта таможенного осмотра, оформленного таможенным органом отправления

После подачи документов и заполнения дополнительной декларации выдается удостоверение. На этом этапе можно ставить автомобиль на учет в МВД.

Напомним, спрос на автомобили из Европы снизился, но цены на машины в Украине значительно снизились.

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