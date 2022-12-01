Дешевле, чем в Европе. Цены на автомобили в Украине снижаются во время войны: детали

Во время войны в Украине не падает спрос на машины для вооруженных сил Украины. Хотя люди все меньше завозят в страну автомобили для себя. Покупательная способность снизилась, и люди стараются сохранить больше денег, чем потратить. Летом в Украине вернули налоги за растаможку машин, и с этого времени очереди на границе резко сократились.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Авто для фронта и не только. Какие машины ввозят в Украину во время войны ".

Дешевеют ли авто в Украине: мнения экспертов

Отмена нулевой растаможки привела к тому, что менеджеры по подбору авто перестали получать целое нашествие звонков. А до того им массово звонили с просьбами подобрать чуть ли не любую машину, поскольку ввозить их можно было без уплаты налогов.

"На рынке была паника. Ажиотаж был такой, будто эти машины раздавали бесплатно. Мы не успевали не только выполнять заказы на осмотр авто в Германии и доставку в Украину. Мы просто не успевали проконсультировать всех желающих", — вспоминает тот период специалист по подбору. автомобилей в Германии Сергей Биляченко.

В результате из-за огромного спроса цены европейцы стали повышать цены на машины, потому что "видели, что им звонят по пять-десять украинцев в час". Украинцы пытались купить преимущественно бюджетные автомобили – до 10-15 тысяч евро. Они и дорожали в первую очередь. Иногда – минимум на 2 тысячи евро.

Фото: После колоссального спроса весной и летом люди уже перестали так активно скупать машины в Европе (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Но сейчас спрос на машины снизился, можно сказать, кардинально. На рынке наблюдается спад – люди хотят сохранить себе финансовую подушку и откладывают покупку машины до лучших времен. Спрос на услуги по растаможке в Киеве летом упал раз в 10, уверяет в комментарии РБК-Украина столичный брокер Андрей Пинчук.

Он добавляет, что сейчас многие продают машины и планируют уехать за границу. Такие люди готовы снижать стоимость и купить машину часто можно значительно дешевле. К тому же, на рынке и так много предложений: до отмены нулевого растаможки многие ввезли по 3-5 машин и сейчас их понемногу продают.

"Сейчас ценовая вилка "в Европе" и "в Украине" уже не та. Мне даже кажется, проще купить что-то у нас, чем примерно за ту же цену тратить нервы и деньги, везти из-за границы. В наше время лучше деньги в кармане, чем машина на улице. Тем более у многих она не одна: за время нулевой растаможки некоторые завезли по 3-5 штук и поэтапно их продают", – описывает он нынешнюю тенденцию.

Объявления на сайтах продаж машин реальной ситуации на рынке зачастую не отражают. Потому что даже если вы видите, что машину продают достаточно дорого, владелец в большинстве случаев готов торговаться и снижать цену.

“Можете позвонить продавцу и сказать: "Живу в другом городе, мне к вам долго добираться, по описанию мне машина ваша нравится, готов купить. Назовите реальную цену, за которую отдадите. И вам человек сразу скажет. А цена реально будет на 5-10% меньше той, что в объявлении", – советует Андрей Пинчук.

Фото: В Европе цены из-за высокого спроса выросли. Даже когда машины покупают меньше, цены снижают не всегда (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Цены в Европе растут. Военным критически нужны пикапы

Тем временем волонтеры ежедневно везут через границу сотни автомобилей для военных. На них собирают деньги общественные организации, благотворительные фонды, собирают семьи военных и часто сами защитники. Таких машин нужно очень много: часто бывает, что враг уничтожает их чуть ли не сразу после того, как волонтеры привезли машину на фронт.

Пикапы и джипы из-за высокого спроса за границей подорожали. В Польше, как говорят сами волонтеры, дешевле чем 10 тысяч приличного варианта практически не найти. Зато такие машины значительно дешевле в Британии: из-за того, что руль у них расположен с правой стороны, в Украине их не растаможить. Но военные охотно принимают такие машины для выполнения боевых задач. Их разрешили не растормаживать: везут прямо на передову.

Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi l200 – востребованые в ВСУ модели авто. Они ценятся больше, чем другие пикапы, такие как Opel Frontera. В Европе они и дорожают, найти хороший вариант непросто, говорит Сергей Биляченко.

"Пикапы 4 на 4 – вообще беда. Они подорожали в первые недели войны, даже не месяцы. И подорожали очень сильно. Мы сами завозили много таких машин на ВСУ, помогали другим, кто делал сборы. А раньше вообще их не возили – у нас их не заказывали ни охотники, ни рыбаки", – говорит специалист. По его оценкам, пикап по старой цене в 4 тысячи евро сейчас уже стоит в Европе 6-7 тысяч.