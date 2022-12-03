Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі

Після того, як влітку в Україні повернули обов'язкову сплату податків за ввезення авто з-за кордону, в країну стали значно рідше ввозити машини, і черги на кордоні стали вже не такими великими, кажуть РБК-Україна експерти ринку. Водночас процедура розмитнення автомобіля з-за кордону залишилася незмінною.

Але немало українців ввозять машини в країну і зараз. Що треба знати перед ввезенням транспортного засобу в Україну, як розмитнити авто та поставити на облік – у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповідає юрист АО "Місечко та Партнери" Наталія Назарко.

Перше, що треба перевірити перед ввезенням авто в Україну

Перед ввезенням автомобіля з Європи в Україну перш за все необхідно переконатись у відповідності екостандарту, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

І нові, і старі автомобілі, які ввозять в Україну, за законом України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" розмитнювати та реєструвати можуть, якщо вони відповідають таким екологічним нормам:

не нижче рівня "ЄВРО-5" – з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;

не нижче рівня "ЄВРО-6" – з 1 січня 2025 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно.

Що таке попередня декларація і де її можна оформити

За правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, при митному оформленні автомобіля необхідно подати попередню митну декларацію до митного органу. Там авто буде пред'явлено для оформлення.

Така декларація оформлюється митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина, який хоче ввезти на митну територію України транспортний засіб.

Фото: Щоб розмитнити транспортний засіб, переконайтесь, що він відповідає екологічним нормам, встановленим в Україні (unsplash.com)

Щоб оформити таку декларацію, треба подати заяву довільної форми. Такий документ оформлять, якщо ви надасте митному органу повну інформацію про транспортний засіб. Треба зазначити:

тип автомобіля;

модель та марку;

колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію;

ідентифікаційний номер;

номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об'єм двигуна (куб.см).

Можна самому оформити декларацію або звернутись до митного брокера. Попередня митна декларація дійсна та може бути використана для ввезення в Україну транспортного засобу протягом трьох місяців з дати оформлення, тобто з дня, коли машині присвоять реєстраційний номер.

Як розрахувати вартість розмитнення машини

Розрахунок митних платежів проводять на основі інформації про вартість машини та її параметрів. За цими даними підраховують митну вартість автомобіля. Вона включає акцизний податок, мито та ПДВ. Розмір акцизного податку залежить від типу двигуна та року випуску автомобіля.

Згідно Закону України "Про Митний тариф України", ставка ввізного мита на легкові автомобілі становить 10% бази оподаткування (митної вартості). Для електрокарів мито складає 0%. Податок на додану вартість сплачується за ставкою 20 % від бази оподаткування (вартості транспортного засобу).

Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.

Фото: Розмір акцизного податку залежить від типу двигуна та року випуску автомобіля (Getty Images)

Як ввезти авто через державний кордон України

Згідно Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, громадянину необхідно надати наступні документи:

що підтверджують право власності на авто або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо.

Якщо потрібно визначити рік виготовлення транспортного засобу, класифікації транспортного засобу згідно з УКТ ЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякі чи всі з перелічених документів:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

Фото: Подбайте про те, щоб мати при собі всі необхідні дані про авто для подачі до митного органу (unsplash.com)

Митний орган у пункті пропуску через державний кордон України, через який авто ввозиться в Україну за наявності декларації, здійснює запит до ЄАІС Держмитслужби, проводить митний огляд, проводить документальну перевірку факту зняття з обліку авто у вповноважених реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митних процедур у пункті пропуску та направлення транспортного засобу в митний орган за місцем постійного або тимчасового проживання громадянина.

Також там вносять до попередньої декларації для громадян електронної копії відмітки про проведення митних процедур у пункті пропуску та направлення авто в митний орган за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина, роздруковує два примірники декларації та оформлює.

Власнику авто або уповноваженій особі разом з оригіналами технічних та інших документів передають другий примірник документу контролю за доставкою ТЗ до митного органу призначення. Також передають завірену посадовою особою митного органу копію Акта митного огляду.

Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації, здійснюється у будь-якому митному органі на всій митній території України.

Що таке сертифікат відповідності й навіщо він потрібен

Документ, який засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів – це сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності. Він вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" – "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Сертифікат потрібно отримати до подачі документів на оформлення розмитнення авто, якщо у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорті) не зазначено екологічний стандарт, якому він відповідає. Його можна отримати у будь-якій сертифікаційній лабораторії.

Фото: Після проходження кордону автомобіль потрібно перевезти до митниці для оформлення протягом 10 днів (facebook.com/avtorunokdrogobuch)

Як відбувається процедура розмитнення

Після проходження кордону автомобіль потрібно перевезти до митниці для оформлення протягом 10 днів.

Для митного оформлення авто, його власник або уповноважена особа подає митному органу заяву довільної форми про проведення митного оформлення авто для вільного обігу на митній території України.

Для митного оформлення автомобіля потрібно:

рахунок-фактура або інший документ, який підтверджує вартість автомобіля;

документ, який підтверджує право власності на машину (договір купівлі-продажу, дарування);

реєстраційний документ на авто (технічний паспорт);

документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації;

документ, який підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне оформлення нових автомобілів можливе за умови відповідності екологічним нормам не нижче рівня “ЄВРО-5” та для тих, що були в використанні не нижче “ЄВРО-2”.

Посадова особа митного органу здійснює митний огляд авто, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію авто даним, зазначеним у поданих документах, у тому числі копії Акта митного огляду, оформленого митним органом відправлення.

Після подачі документів та заповнення додаткової декларації видається посвідчення. На цьому етапі можна ставити автомобіль на облік до МВС.

Нагадаємо, попит на авто з Європи знизився, але ціни на машини в Україні значно знизилися.

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