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Как отмечают Новый год в Польше: традиции и праздничные блюда

Четверг 28 декабря 2023 08:35
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Как отмечают Новый год в Польше: традиции и праздничные блюда Фото: Празднование Нового года в Польше (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новый год в Польше отмечают ярко и с весельем. Поляки собираются за праздничным ужином дома или устраивают гуляния в городе.

Какие традиции празднования Нового года можно увидеть в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на groszi.pl .

Новый год в Польше – день памяти папы Сильвестра I

Украшать елки и дома поляки начинают еще до Рождества, которое является основным и самым важным зимним праздником. Новый год является только продолжением этих празднований, хотя поляки не отказываются от повода хорошо провести время.

31 декабря в Польше называют праздником Сильвестра – в память папы римского Сильвестра I, умершего в этот день в 4 веке. По легенде, этот святой избавил мир от ветхозаветного змея Левиафана. По другой легенде, папа вылечил императора Константина от проказы.

В отличие от Рождества, Новый год в Польше не обязательно семейный праздник, его часто празднуют с друзьями. Многие выбирают отмечать начало нового года в центре города или клубах, ресторанах или на "Сильвестровых баллах".

В Польше Рождество отмечают в тишине, а новогодняя ночь – это громкий праздник с фейерверками, массовыми гуляниями, танцами и песнями, музыкальными шоу. В сельской местности осталась традиция кататься в санях, запряженных лошадьми.

Как отмечают Новый год в Польше: традиции и праздничные блюдаФото: Празднование Нового года в Кракове (gettyimages.com)

Какие блюда готовят на новогодний стол

В польских домах на новогодний стол ставят 12 блюд. Если на Сочельник готовили только постные блюда, то в новогоднюю ночь едят скоромное. Главным и неизменным блюдом на праздничном столе является гусь или карп. Если это рыба, то по традиции чешую могут разложить в кошельки членов семьи, чтобы следующий год прошел в изобилии.

Обязательного меню на Новый год нет. Но на столе чаще всего можно увидеть такие блюда: борщ с грибами, салаты, бигос, тарталетки, мясные и творожные нарезки и шоколадный торт. Также традиционным угощением в новогоднюю ночь является вкусное печенье с медом и орехами, которое называется фафернуха.

На столе обязательно должно быть шампанское или специальный новогодний глинтвейн – гжанец.

Как отмечают Новый год в Польше: традиции и праздничные блюдаФото: Новогодний стол (pixabay.com)

Что поляки дарят на Новый год

Основные подарки поляки вручили своим родным на Рождество. На Новый год подарки под елкой могут и не появиться.

Но те, кто дарит подарки, выбирают что-то хорошее и практичное. Женщинам принято дарить красивую одежду, украшения из янтаря или косметику. Также часто дарят сертификаты. Мужчинам могут дарить кожаные кошельки, тапочки для дома или халаты. Или – вещи, сделанные своими руками. Дети получают игрушки и сладости.

Напомним, мы писали, как празднуют Рождество в Польше. В традициях празднования украинцев и поляков немало общего.

Также мы рассказывали, какие гуляния устраивают немцы на Новый год, что готовят к праздничному столу и какие подарки дарят. Празднование с шумом и весельем является традицией, связанной со средневековыми повериями об изгнании злых духов.

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Польша традиції Новый год
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