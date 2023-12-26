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Как празднуют Новый год в Германии: уникальные обычаи и праздничный стол

Вторник 26 декабря 2023 08:35
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Как празднуют Новый год в Германии: уникальные обычаи и праздничный стол Фото: Новогодние праздники в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новый год в Европе хоть и не такой большой праздник, как Рождество, но отмечать его люди любят так же. У Германии есть свои уникальные обычаи и традиции в эту ночь.

Какие гуляния устраивают немцы, что готовят к праздничному столу и какие подарки дарят, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Новый год – праздник громкого веселья

Новый год в Германии отмечают ярко. Многие немцы этой ночью не сидят дома, а собираются на городских площадях, улицах, в ресторанах или барах. Обычно последний день отмечают музыкальными шоу, театрализованными выступлениями и народными гуляниями.

Наступление нового года отмечают фейерверками, петардами и хлопушками. Самые зрелищные можно увидеть у Бранденбургских ворот в Берлине.

Празднование Нового года с шумом и весельем является традицией, связанной со средневековыми повериями об изгнании злых духов. В Германии 31 декабря называют Silvester, в честь папы римского Сильвестра I, умершего 31 декабря 335 года.

Немцы желают "хорошего вхождения в новый год", а в полночь, чокаясь шампанским, выкрикивают: "Пусть все удастся в новом году".

В новогодний период каждый город сияет яркими праздничными огнями, украшен венками, гирляндами и игрушками. Декорируют не только рестораны и общественные здания, немцы также украшают свои дома. Обязательным атрибутом является елка.

Как празднуют Новый год в Германии: уникальные обычаи и праздничный столФото: Новогодние декорации в Берлине (gettyimages.com)

Где можно праздновать встречу Нового года в Германии

Празднования в городах Германии проходят по-разному и каждое имеет свои традиции. В Берлине основное новогоднее гуляние проходит под открытым небом в центре города у Бранденбургских ворот. Это одно из самых масштабных празднований в стране и мире, на которое собираются более 1 млн туристов ежегодно. Там устраивается музыкальное шоу, а вдоль улицы 17 июня тянется "кулинарная миля". В полночь небо зажигают фейерверки.

В Гамбурге новогодние гуляния устраивают по всему городу. Люди собираются на набережной Эльбы и в порту, а также на известной улице Репербан в районе Санкт-Паули.

В Дрездене празднование организуют на площади Театерплатц. В Франкфурте и Кельне главные места для встречи Нового года – набережные рек Майн и Рейн. В Мюнхене многие собираются на лугу Терезиенвизе. А на острове Зильт, где из-за соломенных крыш местных домов запрещена пиротехника, празднование сопровождается концертами и вечеринками на пляже.

Следует учесть, что в регионах Германии действуют разные правила запуска фейерверков. Разрешенное время ограничивается с 31 декабря по 1 января. Запрещены фейерверки вблизи определенных построек – больниц, церквей, пожароопасных зданий. За нарушение можно получить штрафы до 50 тысяч евро.

Уникальные традиции и подарки-символы

Во многих городах Германии на Новый год можно увидеть карнавалы. Люди наряжаются в праздничные костюмы, гуляют по городу и поздравляют друг друга с праздниками.

В Германии есть уникальная традиция гадать в Новый год на свинце. Расплавленный металл выливают в воду, а застывшие фигурки символизируют что-то из будущего. Также есть традиция прыгать со стульев или столов в последние секунды до полуночи, радостно поздравляя друг друга с наступлением нового года.

Основные подарки в Германии дарят на Рождество, а в новогоднюю ночь принято обмениваться маленькими сувенирами, несущими удачу. Эти подарки символизируют счастье, благополучие и успех в новом году.

Как празднуют Новый год в Германии: уникальные обычаи и праздничный столФото: Конфеты-символы удачи на Новый год (pixabay.com)

Среди таких популярных сувениров – марципановые конфеты в виде поросенка, подковы, четырехлистника. Также – трубочист, который считается особенно счастливым символом в Германии. Тот, кто встретит его в новогоднюю ночь, получит удачу на весь следующий год. Если тронуть трубочиста за пуговицу или испачкаться сажей, это принесет огромное везение.

Что ставят на новогодний стол в Германии

Во время празднования Нового года в немецких семьях на стол обязательно ставят шампанское, символизирующее радость. Также могут пить местный аналог этого напитка – Sekt. Также на Новый год немцы пьют традиционные напитки – пиво, пунш и глинтвейн, крюшон.

Главное блюдо новогоднего стола – символы богатства и благополучия: запеченный карп или лосось, блюда из свинины. В Рейнской области традиционно подают гуся, но в некоторых местностях избегают готовить птицу, потому что верят, что так "удача улетит".

Как празднуют Новый год в Германии: уникальные обычаи и праздничный стол

Фото: Традиционная выпечка штоллен (pixabay.com)

Из десертов на столах в Германии – традиционные штоллен, баумкухен, пряничные домики, печеные яблоки с медом, марципаном и орехами.

Напомним, мы писали, как празднуют Рождество в Польше и какие блюда можно увидеть на столе. Традиции празднования подобны украинским.

В Германии праздничные зимние события собирают миллионы туристов. В этом году посетители массово пишут, что цены там существенно выросли.

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