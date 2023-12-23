Как празднуют Рождество в Польше: традиции и популярные блюда

В Польше, как и во всех католических странах, Рождество празднуют 25 декабря. В традициях празднования украинцев и поляков немало общего.

Как празднуют Рождество в Польше и какие блюда можно увидеть на столе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl и culture.pl.

Традиции на Сочельник в Польше

Подготовка к Рождеству в Польше начинается с четырехнедельного рождественского поста (Адвент). Верующие в этот период духовно готовятся: молятся, исповедуются, занимаются благотворительностью.

Самый известный атрибут Адвента – специальный венок с четырьмя свечами, которые поочередно зажигают каждое воскресенье. Такие венки украшают костелы и дома верующих.

Для детей покупают сладкие адвент-календари – с шоколадками на каждый день рождественского поста.

Елку украшают перед Рождеством – обычно 23 или 24 декабря. Под елку часто ставят игрушечный вертеп. Подарки также кладут или вручают у елки в рождественскую ночь.

Фото: Рождественская ярмарка в Варшаве (unsplash.com)

В Сочельник вся семья собирается за столом

Вечер 24 декабря в канун Рождества (Сочельник) в Польше называется Вигилия. Тогда вся семья собирается на праздничный ужин. Если семья планирует идти на торжественную службу в церковь, сначала на стол ставят только постные блюда. За стол польская семья садится после появления первой звезды на небе.

Перед тем, как приступить к ужину, глава семьи обычно читает Евангелие, семья молится и делится облатками (тонкой пресной лепешкой с вытесненным религиозным изображением). Каждый подходит к другим, чтобы отломить у них кусочек облатки и поделиться своим. Это сопровождается пожеланиями счастливого Рождества. Эта традиция связана с преломлением хлеба во время Тайного ужина.

Одно место за столом в польских домах остается пустым. Его оставляют на случай, что может посетить обездоленный человек и попросить об убежище. В память о рождении Христа в яслях под скатерть поляки могут положить немного сена.

Сам день Рождества 25 декабря и следующий день является частью празднований, но самым важным в традиции является именно Сочельник. В праздничные дни поляки могут проводить время в кругу семьи, встречаться с друзьями и посещать родственников.

Какие блюда можно увидеть на праздничном столе в польских семьях

Всего на рождественский стол ставят 12 блюд. На столе обязательно должны быть рыбные блюда (чаще всего карп), грибной суп или борщ с ушками, вареники, кутья.

В Сочельник поляки обычно воздерживаются от мяса и крепких напитков. Однако вино и рыба вполне приемлемы.

У вигилийных блюд в Польше столетние традиции, но рецепты имеют вариации в зависимости от региона.

Фото: Рождественские блюда в Польше (gettyimages.com)

Среди 12 блюд на Рождество в Польше традиционно есть такие:

Рыба : почти всегда на столе будет стоять сельдь, приправленная растительным маслом, яблоками, сметаной и луком. Также почти обязательным блюдом является карп (жареный в хрустящей панировке или в рыбном заливном).

: почти всегда на столе будет стоять сельдь, приправленная растительным маслом, яблоками, сметаной и луком. Также почти обязательным блюдом является карп (жареный в хрустящей панировке или в рыбном заливном). Вареники : традиционные рождественские вареники – с капустой и грибами, с картофелем и соленым сыром, с маком или черносливом.

: традиционные рождественские вареники – с капустой и грибами, с картофелем и соленым сыром, с маком или черносливом. Супы : на столе обычно стоит суп из сушеных лесных грибов или традиционный польский борщ с ушками.

: на столе обычно стоит суп из сушеных лесных грибов или традиционный польский борщ с ушками. Блюда с капустой : бигос (тушеная капуста), голубцы.

: бигос (тушеная капуста), голубцы. Сладкое на столе представлено пшеничной кутьей с маком, маковым рулетом и имбирным пряником. Также нередко может быть угощение медовиком со сливовым вареньем.

на столе представлено пшеничной кутьей с маком, маковым рулетом и имбирным пряником. Также нередко может быть угощение медовиком со сливовым вареньем. Узвар: это компот, который варят из сушеных яблок, груш, слив и изюма, хотя сейчас молодые хозяйки могут добавлять инжир и другие фрукты.

После праздничного ужина и в последующие дни Рождества в Польше поют колядки – как в кругу семьи, так и на главных площадях городов. 25 декабря можно увидеть уличные вертепы и концерты, посвященные Рождеству.

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