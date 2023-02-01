От магазинов до бьюти-салонов. Как украинцы открывают бизнес в Польше

Украинцы бьют рекорды по открытию бизнеса в Польще с начала войны. Только за 9 месяцев 2022 года в соседней стране зарегистрировали почти 14 тысяч таких предприятий.

С чем связана эта тенденция и в чем особенности ведения бизнеса в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка.

В супермаркетах "растут" стеллажи с украинскими продуктами

Война в Украине внесла коррективы в планы развития украинского бизнеса – результаты уже видно в Польше, где украинцы бьют рекорды по открытию бизнеса в форме ТОВ и ФОП, отмечает юрист.

"Польша быстро легализовала открытие ФОП для всех граждан Украины, чего не было до 24 февраля 2022 года. Вообще открытие ФОП в Польше – это привилегия для иностранцев", – говорит Николай Семеняка.

Существует уже огромное количество примеров: почтовый оператор, рестораны, сотни строительных и транспортных компаний, десятки бьюти-салонов, говорит он.

"Взглянуть только на полки супермаркетов с нашими продуктами – совсем недавно длина стеллажей была 1-3 метра, на сегодняшний день не менее 5-7 метров", – делится специалист.

Если до 24 февраля количество украинцев в Польше было значительным, то теперь это огромная сила, которая влияет также на развитие польской экономики.

"Один из украинских банков вышел со своим продуктом на польский рынок. Подобные организации имеют большие ресурсы для проведения детальных анализов аудитории и спроса. Следовательно, это показывает всю серьезность происходящего", – говорит наш собеседник.

Фото: В Польше открываются украинские рестораны (gettyimages.com)

В Польше также приспосабливаются к изменениям рынка. Например, в Варшаве можно наблюдать рекламу на больших экранах, вывески на мероприятиях, рекламу на радио в торговом центре – на украинском языке.

"Многие польские сайты учитывают этот фактор и добавляют версию на украинском языке. К примеру, государственный налоговый портал login.mf.gov.pl имеет три версии сайта – украинскую, польскую и английскую. Украинский бизнес очень надеется на нашего потребителя, стараясь в то же время адаптировать продукт на польский рынок. Сейчас синонимы украинского – это сервис, качество, скорость и адаптация", – отмечает Николай Семеняка.

Фото: Частное предпринимательство в Польше (freepik.com)

Какие особенности открытия компании в Польше

Николай Семеняка назвал преимущества ведения бизнеса в Польше.

"Открывая локальный бизнес – вы открываете его в Польше. Но открывая онлайн-бизнес, торговлю и другое – вы открываете бизнес в Европе, где становятся доступны большие возможности по географии", – говорит юрист.

При этом вести ФОП в Украине выгоднее, чем в Польше, поэтому есть бизнесмены, которые не хотят открывать его в соседней стране из-за налогообложения. При этом они открывают на украинский ФОП счет в польском банке.

"Это сокращает цепочку перерасчетов, конвертаций и других потерь, связанных с переводом средств в Украину. Например, фирма делает консалтинг, сопровождение, документы в других странах. Чтобы с других стран не платили на украинский банк, потому что это потери, открывают счет в Польше для платежей на украинский ФОП", – объясняет специалист.

При этом открыть предприятие в Польше даже самостоятельно несложно.

"Чтобы начать деятельность в рамках ФОП, нужно зарегистрировать деятельность, и в течении 1-3 дней будут присуждены налоговые номера. Ведение бизнеса в рамках ТОВ имеет больше формальностей, но открытие фирмы от момента регистрации занимает от 2 до 7 дней, лишь иногда может быть задержка и процесс длится до месяца", – рассказывает наш собеседник.

Фото: Украинцы регистрируют в Польше ФОП и ТОВ (unsplash.com/campaign-creators)

Для открытия обоих видов фирм нужно иметь государственную электронную подпись (Profil Zaufany). Кроме этого отдельные виды деятельности можно вести с отдельными разрешениями или лицензиями.

По словам Николая Семеняки, релокация бизнеса из Украины происходит через открытие нового предприятия в Польше или связанного предприятия в виде филиала.

"Если у бизнеса есть технологии, производства и другие активы – существуют специальные организации, которые помогают привезти и поставить эти активы на баланс польской фирмы при минимальных затратах", – говорит юрист.

Напомним, мы писали, как работают украинцы в Польше и какой бизнес открывают.