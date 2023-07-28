Как украинским беженцам в Германии сменить землю проживания: алгоритм действий

Украинские беженцы в Германии в большинстве случаев не могут выбирать место жительства. Людей, которых не поселили у себя родственники или друзья, направляют в ту федеральную землю, где есть жилье.

Нарушение правила может привести к ряду проблем с выплатами и легализацией. Как украинцы могут сменить федеральную землю в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

В каких случаях украинцы могут сменить землю обитания

В пунктах первоначального приема беженцев регистрируют и направляют в населенный пункт, где можно получить разрешение на пребывание. После этого украинцы не имеют права произвольно выбирать или менять федеральную землю – такое ограничение права выбора места жительства (Wohnsitzauflage) устанавливает ведомство по делам иностранцев.

Если нарушить это правило, могут возникнуть проблемы с легализацией, социальными выплатами, могут наказать штрафом или даже аннулируют право на временное проживание в Германии.

Впрочем, правило имеет исключения. Для смены места жительства и федеральной земли могут быть следующие условия, если кто-то из семьи:

имеет работу или нашел работу с занятостью не менее 15 часов в неделю с полным пакетом социального страхования, а заработная плата не менее 810 евро в месяц;

начинает профессиональное обучение;

учится на языковых курсах для поступления в университет или в подготовительном колледже, в учреждении профессиональной ориентации, проходит профессиональную подготовку или повышение квалификации или перепрофилирование.

Если хотя бы одному из членов семьи предложили работу в другой земле, переехать могут все ее члены. Впрочем, речь идет только о супругах и несовершеннолетних детях. Это правило не распространяется на родителей и взрослых детей, а также других родственников.

Фото: Украинцы могут менять землю в редких случаях (gettyimages.com)

Есть также веские обстоятельства, при которых украинцам дается право на перемещение между землями:

привязка детей к образовательным учреждениям;

наличие личных причин, требующих переезда в другую страну ЕС;

возникновение необоснованных ограничений для лица.

Отмечается, что после длительного проживания на одном месте для переезда на другое нужно иметь более веские причины.

Алгоритм действий, как украинцам сменить место жительства в Германии

Правила переезда в другую землю для беженцев из Украины описаны в § 12 AufenthG. Алгоритм действий для украинцев такой:

1. Получить разрешение (Zustimmung) социального ведомства или миграционной службы, которое позволит продолжать получать выплаты на новом месте. Для этого нужно подать заявление в ведомство по делам иностранцев, где указать причину смены места жительства (работа, обучение, воссоединение с семьей).

Сначала следует запросить разрешение миграционной службы земли, куда планируется переезд. Если принимающая сторона предоставит разрешение, следует обратиться в миграционную службу по месту актуального пребывания с заявкой на открепление. Без получения согласия от новой земли в паспорте не будет поставлена отметка об откреплении.

2. Получить открепление. При получении разрешения необходимо предоставить эту информацию в миграционное ведомство по месту жительства для открепления вместе с пакетом документов, который предоставлялся в другую землю. Подавать документы необходимо самостоятельно, а также следить за их своевременной доставкой в учреждение, так как между ведомствами обычно нет связи.

Запросы можно отправлять по электронной почте (тема письма: Streichung der Wohnsitzauflage) или заказным письмом вместе с документами. После следует прийти в назначенное время с паспортом, в который ставят отметку об откреплении. Ждать назначенного приема можно несколько месяцев.

Фото: Jobcenter в Германии (gettyimages.com)

3. Уведомить учреждения. Получив разрешение в ведомстве по делам иностранцев, нужно сняться с учета и аннулировать местную прописку (Abmeldebescheinigung), а также сообщить о своем переезде в новый адрес всем учреждениям, в которых зарегистрированы. К примеру, в Jobcenter нужно получить документ о прекращении социальных выплат. Также о переезде должна знать администрация школы и страховая компания.

Следует учесть, что если Jobcenter уже оплатил интеграционные курсы, после переезда нужно будет подавать новую просьбу в местные ведомства об оплате курсов. Но гарантий того, что второй раз удастся попасть на бесплатные курсы немецкого, нет.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в самых больших городах Германии.

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