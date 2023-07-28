Як українським біженцям у Німеччині змінити землю проживання: алгоритм дій

Українські біженці у Німеччині здебільшого не можуть обирати місце проживання. Людей, яких не поселили у себе родичі чи друзі, направляють у ту федеральну землю, де є житло.

Порушення правила може призвести до низки проблем з із виплатами і легалізацією. Як українці можуть змінити федеральну землю у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

У яких випадках українці можуть змінити землю проживання

У пунктах первинного прийому біженців реєструють та спрямовують у населений пункт, де можна отримати дозвіл на перебування. Після цього українці не мають права довільно обирати чи змінювати федеральну землю – таке обмеження права вибору місця проживання (Wohnsitzauflage) встановлює відомство у справах іноземців.

Якщо порушити це правило, можуть виникнути проблеми з легалізацією, соціальними виплатами, можуть покарати штрафом чи навіть анулюють право на тимчасове проживання в Німеччині.

Втім, правило має винятки. Для зміни місця проживання та федеральної землі можуть бути такі умови, якщо хтось із сім'ї:

має роботу або знайшов роботу із зайнятістю не менше 15 годин на тиждень з повним пакетом соціального страхування, а заробітна плата не менша за 810 євро на місяць;

починає професійне навчання;

навчається на мовних курсах для вступу в університет чи у підготовчому коледжі, у закладі професійної орієнтації, проходить професійну підготовку чи підвищення кваліфікації або перепрофілювання.

Якщо хоча б одному з членів сім'ї запропонували роботу в іншій землі, переїхати можуть усі її члени. Втім, йдеться лише про подружжя та неповнолітніх дітей. Це правило не розповсюджується на батьків і дорослих дітей, а також на інших родичів.

Фото: Українці можуть міняти землю в окремих випадках (gettyimages.com)

Є також вагомі обставини, за яких українцям дається право на переміщення між землями:

прив’язка дітей до освітніх закладів;

наявність особистих причин, які вимагають переїзду до іншої країни ЄС;

виникнення необґрунтованих обмежень для особи.

Зазначається, що після тривалого проживання на одному місці для переїзду на інше треба мати вагоміші особисті причини.

Алгоритм дій, як українцям змінити місце проживання у Німеччині

Правила переїзду до іншої землі для біженців з України описані в § 12 AufenthG. Алгоритм дій для українців такий:

1. Отримати дозвіл (Zustimmung) соціального відомства або міграційної служби, який дозволить продовжувати отримувати виплати на новому місці. Для цього треба подати заяву до відомства в справах іноземців, де зазначити причину зміни місця проживання (робота, навчання, возз’єднання з родиною).

Спершу слід запросити дозвіл міграційної служби землі, куди планується переїзд. Якщо приймаюча сторона надасть дозвіл, тоді слід звернутися до міграційної служби за місцем актуального перебування з заявкою на відкріплення. Без отримання згоди від нової землі у паспорті не поставлять відмітку про відкріплення.

2. Отримати відкріплення. Коли є дозвіл отримано, необхідно надати цю інформацію у міграційне відомство за місцем проживання для відкріплення разом із пакетом документів, який надавався в іншу землю. Подавати документи необхідно самостійно, а також слідкувати з їхньою вчасною доставкою до установи, бо між відомствами зазвичай немає зв’язку.

Запити можна відсилати електронною поштою (тема листа: Streichung der Wohnsitzauflage) або рекомендованим листом разом з документами. Після слід прийти у призначений час із паспортом, у який ставлять відмітку про відкріплення. Чекати призначеного прийому можна декілька місяців.

Фото: Jobcenter у Німеччині (gettyimages.com)

3. Сповістити установи. Отримавши дозвіл у відомстві у справах іноземців, треба знятися з обліку та анулювати місцеву прописку (Abmeldebescheinigung), а також повідомити про свій переїзд на нову адресу всі установи, в яких зареєстровані. Наприклад, у Jobcenter потрібно отримати документ про припинення соціальних виплат. Також про переїзд має знати адміністрація школи та страхова компанія.

Слід врахувати, якщо Jobcenter уже оплатив інтеграційні курси, після переїзду треба буде подавати нове прохання до місцевих відомств про оплату курсів. Але гарантій щодо того, що другий раз вдасться потрапити на безплатні курси німецької, немає.

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