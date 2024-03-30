Как празднуют Пасху в Польше: интересные традиции и блюда

Пасха – один из самых больших праздников в Польше, у которого есть свои традиции и обычаи. Хотя празднование имеет много общего с украинским, но есть и интересные отличия.

Как проводят пасхальные дни в Польше и какие блюда готовят, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Наведение чистоты перед праздником

Поскольку Пасха – это большой праздник, который отмечают весной, подготовка к этому дню посвящалась наведению чистоты вокруг. В то же время религиозные люди также заботились о чистоте душевной – соблюдали пост, посещали храм и избегали недобрых дел.

Как и в Украине, неделя перед Пасхой имеет отдельные традиции и значение на каждый день по библейской истории праздника. Эта неделя называется Страстной потому, что символизирует последние дни Христа перед распятием и воскресением.

В Вербное воскресенье за неделю до Пасхи поляки ходят в храмы, чтобы освятить "palemki" – букетики из ивовых веток, украшенных вечнозеленым самшитом и цветами. Ветви ставят в домах, чтобы привлечь счастье домой.

Фото: Пасхальные украшения дома (unsplash.com)

Писанки и крашанки – давняя традиция

Покраска яиц является одной из основных пасхальных традиций в Польше, как и в Украине. Это древний обычай, потому что яйцо символизирует начало новой жизни.

В Украине крашеные яйца называют крашанками, а расписанные узорами и символами – писанками. В Польше есть несколько разновидностей пасхальных яиц: kraszanki (крашанки) – традиционные в северной части Польши. Их варят в цветном отваре. Также по крашеному слою выцарапывают узор – получаются дряпанки. Nalepianki популярны в Малопольском воеводстве. Это яйца, украшенные цветными вырезками из бумаги. Оклеянки встречаются в Мазовецком воеводстве. Это пустые внутри яйца, покрытые узорами и цветной пряжей.

Какие блюда кладут в пасхальную корзину

В пасхальных корзинах поляков можно увидеть не только пасхальные яйца, но и важный символ праздника ягненка. Раньше в форме ягнят делали масло. Теперь ягнят выпекают из теста.

Фото: Пасхальные ягнята из теста (gettyimages.com)

Также в корзину кладут писанки, хлеб, польскую "бабку", мясо, соль и хрен. Этот набор продуктов имеет символическое значение. В частности, хлеб означает процветание и благополучие, соль – правду и чистоту, хрен символизирует здоровье и силы.

Фото: Пасхальная "бабка" в Польше (unsplash.com)

В пасхальное воскресенье члены семьи собираются утром за столом, чтобы вместе начать праздничный завтрак. По традиции, во время праздничной трапезы члены семьи должны попробовать все блюда на столе, а также те, которые нельзя было есть во время поста. На столе обязательно есть суп с колбасой, мясо, традиционный польский пирог мазурек и пасхальный пирог. В первую очередь за столом едят яйца.

Праздничные забавы на Пасху

Пасхальный заяц – это традиционная веселая забава с детьми. После завтрака в некоторых семьях ищут зайца. Этот сказочный персонаж приносит и прячет подарки.

Фото: Дети верят в пасхального зайца (gettyimages.com)

На следующий день, в понедельник, принято обливать друг друга водой. Этот праздник происходит от древних языческих обрядов, однако остается и в настоящее время. Но это развлечение с годами становится менее популярным.

Напомним, мы писали, какие пасхальные традиции украинцы могут увидеть в Германии. В стране это большой праздник. Там существует почта пасхального зайца и действует музей пасхальных яиц.

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