Как празднуют Пасху в Германии: интересные традиции и блюда

Праздник Пасхи в Германии в 2024 году приходится на 31 марта. Традиция празднования отличается от украинской, хотя есть и немало похожих обычаев.

Какие пасхальные традиции украинцы могут увидеть в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.

Как готовятся к Пасхе в Германии

Пасха в Германии является одним из самых больших христианских праздников, как и во всем мире. Католическая церковь в этом году будет отмечать этот праздник 31 марта. Но у немцев будет государственный выходной и в понедельник – 1 апреля. Также Страстная пятница 29 марта – выходная во всех федеральных землях.

Религиозная составляющая подготовки к празднику похожа на украинскую. Отмечается Зеленый четверг, Страстная пятница, Страстная суббота, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник. Перед этим длится период Великого поста.

В Зеленый четверг немцы делают зеленые пасхальные яйца и едят что-то зеленое – например, шпинат или лук.

В пятницу в разных регионах запрещают вечеринки и развлекательные мероприятия. Могут распространяться ограничения на веселье и на субботу.

В Страстную пятницу немцы молятся и посещают богослужения. Устраивают символическую общую трапезу для верующих.

В Страстную субботу соблюдают тишину. Перед церквями зажигают большие костры. Этот огонь является символом воскресения Христа.

Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник – дни отдыха и семейных визитов. В воскресенье немцы посещают службу.

В домах и садах принято украшать ветки крашанками. Это основная пасхальная декорация.

Фото: Пасхальный хлеб в форме ягненка и крашанки (gettyimages.com)

Пасхальный стол в Германии: яйца, зайчики и ягненок

Как и в Украине, на пасхальном столе ставят мясные блюда, нарезки, но обязательный элемент – сладкий хлеб, который обычно выпекают в форме ягненка. Также на столе должны быть крашанки или писанки. А еще – шоколадный или сахарный зайчик. Также есть традиция угощать детей сладкими берлинскими пончиками. Их тоже раздают в церкви после богослужения.

К слову, пасхальные яйца в Германии "приносит" пасхальный заяц. Это животное – символ плодородия. Пасхальный заяц "прячет" яйца и сладости в Пасхальное воскресенье в доме или саду, а дети их ищут. Этот зайчик называется Остерхазе и исполняет детские пожелания. Поэтому дети со всей страны пишут ему письма на его собственное почтовое отделение в Верхней Лужице на востоке Саксонии. Там "семейная пара зайцев" получает письма со всего мира, а затем дети получают ответы.

Фото: Сказочный символ праздника – пасхальный кролик (gettyimages.com)

Раскрашенные яйца – традиция с 13 века

Первые упоминания об обычае расписывать и дарить яйца в Германии датируются началом 13 века. Эта традиция общая для христианского мира.

Упоминания о писанках и крашанках можно найти у голландского историка в начале 17 века. Чуть позже о припрятывании пасхальных яиц писал в своем труде немецкий врач.

Сейчас в Германии очень чтят традицию расписывать яйца. Уже больше 30 лет в городе Зонненбюле-Эрпфинген действует Музей пасхальных яиц.

В немецких семьях, как и в украинских, на Пасху соревнуются с крашанками, у кого крепче – ударяя своей о другую.

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