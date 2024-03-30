Як святкують Великдень у Польщі: цікаві традиції та страви

Великдень – одне з найбільших свят у Польщі, яке має свої традиції та звичаї. Хоча святкування має багато спільного із українським, але є й цікаві відмінності.

Як проводять великодні дні у Польщі та які страви готують, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Наведення чистоти перед святом

Оскільки Великдень – це велике свято, яке відзначають навесні, підготовка до цього дня присвячувалася наведенню чистоти навколо. Водночас релігійні люди також дбали про чистоту душевну – дотримувалися посту, відвідували храм та уникали недобрих справ.

Як і в Україні, тиждень перед Великоднем має окремі традиції та значення на кожен день за біблійною історією свята. Цей тиждень називається Страсним через те, що символізує останні дні Христа перед розп'яттям та воскресінням.

У Вербну Неділю за тиждень до Великодня поляки ходять до храмів, щоб освятити "palemki" – букетики з вербових гілок, які прикрашені вічнозеленим самшитом та квітами. Гілки ставлять у будинках, щоб залучити щастя додому.

Фото: Великодні прикраси удома (unsplash.com)

Писанки та крашанки – давня традиція

Фарбування яєць є однією з основних великодніх традицій у Польщі, як і в Україні. Це давній звичай, бо яйце символізує початок нового життя.

В Україні фарбовані яйця називають крашанками, а розписані візерунками та символами – писанками. У Польщі є кілька різновидів великодніх яєць: kraszanki (крашанки) – традиційні у північній частині Польщі. Їх варять у кольоровому відварі. Також по фарбованому шару видряпують візерунок – виходять дряпанки. Nalepianki популярні в Малопольському воєводстві. Це яйця, оздоблені кольоровими витинанками з паперу. Оклеянки зустрічаються в Мазовецькому воєводстві. Це пусті всередині яйця, покриті візерунками і кольоровою пряжею.

Які страви кладуть у великодній кошик

У великодніх кошиках поляків можна побачити не лише крашанки, але й важливий символ свята ягня. Раніше в формі ягнят робили масло. Тепер ягнят випікають із тіста.

Фото: Великодні ягнята з тіста (gettyimages.com)

Також у кошик кладуть писанки, хліб, польську "бабку", м'ясо, сіль та хрін. Цей набір продуктів має символічне значення. Зокрема, хліб означає процвітання і благополуччя, сіль – правду та чистоту, хрін символізує здоров'я та сили.

Фото: Великодня "бабка" у Польщі (unsplash.com)

У великодню неділю члени родини збираються вранці за столом, щоб разом розпочати святковий сніданок. За традицією, під час святкової трапези члени сім'ї повинні спробувати всі страви на столі, а також ті, що не можна було їсти під час посту. На столі обов'язково є суп з ковбасою, м'ясо, традиційний польський пиріг мазурек та великодній пиріг. Найперше за столом куштують яйця.

Святкові забави на Великдень

Великодній заєць – це традиційна весела забава з дітьми. Після сніданку у деяких сім'ях шукають зайця. Цей казковий персонаж приносить і ховає подарунки.

Фото: Діти вірять у великоднього зайця (gettyimages.com)

На наступний день, у понеділок, заведено обливати один одного водою. Це свято походить від стародавніх язичницьких обрядів, проте залишається й у нинішні часи. Але ця розвага з роками стає менш популярною.

Нагадаємо, ми писали, які великодні традиції українці можуть побачити у Німеччині. У країні це велике свято. Там існує пошта великоднього зайця та діє музей великодніх яєць.

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