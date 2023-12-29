Как празднуют Новый год в Чехии: интересные обычаи и традиционные блюда

Новый год в Чехии отмечают шумно и часто большими компаниями. Праздник имеет много обычаев и традиций, которые соблюдают в чешских семьях.

Как отмечают начало нового года в этой стране и какие блюда можно увидеть на столе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Как в Чехии готовятся к Новому году

31 декабря в Чехии отмечают День Святого Сильвестра. Поэтому Новый год часто называют "Сильвестром". Этот праздник не столько семейный, сколько для друзей. Если люди постарше собираются в новогоднюю ночь дома с семьей, то молодежь часто выбирает встретить Новый год в компании сверстников.

Чехи, остающиеся 31 декабря дома, посвящают время уборке. Такие народные традиции. Надо вынести весь мусор, заменить постель, вытереть пыль, убрать постиранную одежду. Эти дела нельзя переносить на следующий год.

Раньше на помощь хозяйкам приходили женщины, которых называли "подметалки". Они обмазывали печи и заботились, чтобы в следующем году у них хорошо горел огонь. Поэтому этот день еще называли "бабушкин день".

Перед Новым годом чехи мирятся с теми, с кем поссорились и пытаются отдать долги. 31 января следует проявлять доброжелательность и хорошее настроение.

Если на праздничный ужин приглашены гости, первым в дом должен войти молодой и здоровый человек. По поверью, молодые приносят счастье, а старые –ссоры.

Ложась спать в новогоднюю ночь, перед сном следует думать о приятных вещах. Чехи верят, что так загаданные желания исполнятся.

1 января категорически запрещается прозводить любую уборку, разве что убирать тарелки со стола. Подметать и выносить мусор означает вымести удачу из дома. Постиранное белье на веревке, оставленное с прошлого года – к несчастью для себя и близких.

В новогоднюю ночь многие чехи выходят на улицы, запускают фейерверки, танцуют, веселятся и загадывают желания с наступлением нового года.

Фото: Новогодняя атмосфера в Праге ( pixabay.com )

В первый день января чехи одевают новую и праздничную одежду и отправляются на прогулку – в город или лес. В этот день не тратят больших сумм – в кошельке должно остаться немало денег. Так будет и в течение всего года.

1 января чехи не одалживают никому денег и ничего не выносят из дома. Это будет означать, что весь год чего-то будет не хватать.

Какие блюда можно увидеть на новогоднем столе в Чехии

Чешские новогодние традиции во многом похожи на украинские – застолье, шампанское, елка. Но традиционные блюда отличаются.

Например, салатов, которые на протяжении десятилетий традиционно готовят в Украине – оливье, "селедка под шубой" – на чешских столах не будет. Но разнообразные бутерброды ("хлебички") чехи делают.

Из напитков на чешском новогоднем столе можно увидеть сухое игристое вино и сладкий яичный ликер. Оригинальный яичный ликер производит нидерландская фирма Verpoorten с 1876 года. Но он так популярен в Чехии, что его выпускают и чешские компании, и даже фермеры.

Одним из национальных чешских блюд является суп из чечевицы "чочкова полевка". Форма чечевицы напоминает монеты, так что блюдо символизирует изобилие в новом году. Также чехи едят блюда из свинины, потому что поросенок приносит удачу. Поэтому на столе можно увидеть колбасы, сосиски, копчености.

Фото: Новогоднее застолье (freepik.com)

Традиционно на новогодний стол в чешских домах ставят рагу с хреном и яблоками. Могут испечь пирог с горошиной – кому она попадется, получит удачу.

Некоторые чехи верят, что на новый год не стоит есть птицу – курицу или утку, потому что они якобы символизируют невезение. От рыбного блюда удача "уплывет", а от крольчатины – "убежит". Но во многих домах все-таки на столе стоит карп или куриные отбивные.

Напомним, мы писали, как отмечают Новый год в Польше. В польских домах на новогодний стол ставят 12 блюд.

Также мы рассказывали, какие гуляния устраивают немцы на Новый год, что готовят к праздничному столу и какие подарки дарят. Празднование с шумом и весельем является традицией, связанной со средневековыми повериями об изгнании злых духов.