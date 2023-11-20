Забастовка на границе с Украиной. Польские перевозчики не пропускают гумопомощь

На польской стороне границы участники забастовки не пропускают через контрольно-пропускные пункты грузовые автомобили с гуманитарной помощью, которые направляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача.

Чиновник отметил, что заявления о якобы пропуске польскими перевозчиками фур с гумпомощью и с опасными грузами "не соответствует действительности".

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", - сказал он.

Также Деркач добавил, что информация о такой ситуации передает польским коллегам для реагирования.

"Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - рассказал заместитель министра.

По его словам, на КПП "Краковец-Корчева" вчера были заблокированы 12000 грузовиков, перед "Дорогуском" - столько же фур, а на "Рава-Русская - Гребенное" - 500 грузовых автомобилей.

Забастовка перевозчиков в Польше на границе

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам продлится до начала января 2024 года. В итоге, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не больше одной фуры в одну сторону в час. Отметим, что эти ограничения не касаются автобусов, легковых авто и пешеходов.

При этом бастующие польские перевозчики выдвинули ряд требований, в частности, получение доступа к украинской системе "Шлях".

19 ноября министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о создании штаба помощи украинским водителям, заблокированным на границе с Польшей.