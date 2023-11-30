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Как будут работать магазины в Польше в декабре: даты торговых воскресений

Фото: Торговый центр в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше определились с выходными в последний месяц 2023 года. 29 ноября Сейм проголосовал за перенос торгового воскресенья с 24 декабря на 10 декабря.

Это означает, что магазины и супермаркеты в Польше будут закрыты на Рождество с 24 по 26 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl .

В этом году остаются два торговых воскресенья, когда магазины будут работать полный рабочий день – 10 и 17 декабря. Раньше разрешалось торговать в два предыдущих воскресенья перед Рождеством. Но в этом году Сочельник приходится на воскресенье, которое должно было быть торговым, поэтому его решили перенести.

В Польше с 2018 года торговля запрещена в воскресенье, государственные и некоторые религиозные праздники. В частности, магазины и супермаркеты закрыты в следующие дни:

  • 1 января – Новый год;
  • 6 января – Крещение;
  • Пасха и следующий день (понедельник);
  • 1 мая – национальный праздник;
  • 3 мая – Национальный праздник Третьего мая,
  • первый день Троицы;
  • День Божьего Тела (четверг после Троицы);
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 1 ноября – День всех святых;
  • 11 ноября – День Независимости;
  • 25 декабря – первый день Рождества;
  • 26 декабря – второй день Рождества.

С 2020 года запрет на торговлю не распространяется только на 7 воскресений в год: в последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также в воскресенье перед Пасхой и два воскресенья перед Рождеством.

Владельцев магазинов, которые откроются в воскресенье вне разрешенных дат, могут оштрафовать на сумму от 1000 (9148 грн) до 100 000 злотых (914 802 грн).

Но есть исключение из правил – в воскресенье можно проводить отдельные виды торговли. Поэтому имеют право работать аптеки, ветклиники, почтовые отделения, сувернирные магазины, рыбные рынки, торговые точки в гостиницах, аэропортах, на фестивалях и ярмарках. Также в магазинах – где за прилавок становится владелец или член его семьи. Магазины "Жабка" тоже работают, поскольку имеют статус почтовых отделений.

Напомним, мы писали, что в одной из европейских стран планируют разрешить работу магазинов в воскресенье. Такое исключение хотят сделать в популярных среди туристов городах Швейцарии.

Также мы рассказывали, как планировать поездку в Европу на Рождество, чтобы не остаться без покупок. В большинстве стран на праздники магазины и рестораны закрыты.

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