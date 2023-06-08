Как пользоваться Diia.pl и добавить данные детей: советы украинцам в Польше

Недавно для украинских беженцев в Польше появилась возможность добавить данные детей в электронный документ Diia.pl. До сих пор у украинских детей были проблемы с пересечением границы без этого приложения.
Как работает электронный инструмент для украинцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Специальный модуль приложения mObywatel Diia.pl был создан в марте 2022 года, чтобы приобщить украинских беженцев к польской электронной базе документов и предоставить доступ к цифровым услугам на территории страны.
Diia.pl доступна для граждан Украины, получивших номер PESEL UKR и создавших доверенный профиль (Profil zaufany).
На сегодняшний день украинские беженцы могут использовать приложение, чтобы:
С 23 июля 2022 года электронный документ Diia.pl признан цифровым удостоверением легального пребывания на территории Польши украинских беженцев. Он действует как разрешение на проживание и одновременно с паспортом позволяет пересечение внешнего корона ЕС и перемещение в пределах шенгенской зоны до 90 дней.
На днях стало известно, что в Diia.pl появилась возможность добавить ребенка. Для этого нужно нажать на вкладку "Дети" и ввести данные ребенка. Это можно сделать, если:
После того, как данные ребенка появятся в профиле родителя, можно будет свободно путешествовать с этим документом. Если не удается найти эту функцию, следует обновить или перезагрузить приложение.
Напомним, мы писали, что количество украинцев с детьми в Польше возросло в 5 раз.
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