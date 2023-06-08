RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как пользоваться Diia.pl и добавить данные детей: советы украинцам в Польше

Фото: Diia.pl для украинских детей в Польше
Автор: Ольга Маджумдар

Недавно для украинских беженцев в Польше появилась возможность добавить данные детей в электронный документ Diia.pl. До сих пор у украинских детей были проблемы с пересечением границы без этого приложения.

Как работает электронный инструмент для украинцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Специальный модуль приложения mObywatel Diia.pl был создан в марте 2022 года, чтобы приобщить украинских беженцев к польской электронной базе документов и предоставить доступ к цифровым услугам на территории страны.

Diia.pl доступна для граждан Украины, получивших номер PESEL UKR и создавших доверенный профиль (Profil zaufany).

На сегодняшний день украинские беженцы могут использовать приложение, чтобы:

  • подтвердить свою личность – приравнивается к предъявлению паспорта или ID-карты;
  • воспользоваться электронным рецептом;
  • получить COVID-сертификат;
  • пересекать внешнюю границу ЕС.

С 23 июля 2022 года электронный документ Diia.pl признан цифровым удостоверением легального пребывания на территории Польши украинских беженцев. Он действует как разрешение на проживание и одновременно с паспортом позволяет пересечение внешнего корона ЕС и перемещение в пределах шенгенской зоны до 90 дней.

Фото: Проверка документов в Diia.pl на польской границе (twitter.com/Straz_Graniczna)

На днях стало известно, что в Diia.pl появилась возможность добавить ребенка. Для этого нужно нажать на вкладку "Дети" и ввести данные ребенка. Это можно сделать, если:

  • ребенок имеет статус UKR и внесен в реестр Pesel;
  • ребенок связан с номером Pesel UKR родителя;
  • ребенок несовершеннолетний.

После того, как данные ребенка появятся в профиле родителя, можно будет свободно путешествовать с этим документом. Если не удается найти эту функцию, следует обновить или перезагрузить приложение.

Напомним, мы писали, что количество украинцев с детьми в Польше возросло в 5 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшадокументи