14 вагонов. В Варшаву запустят стандартные украинские поезда

По маршруту Киев-Варшава готовятся запустить стандартный украинский поезд с большим количеством вагонов. Это позволит увеличить количество мест на прямом сообщении и снизить дефицит билетов.

В рейс в Варшаву отправился тестовый поезд из 14 стандартных украинских вагонов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Прямой поезд в Варшаву из Киева – сейчас самое дефицитное направление, отмечают в компании. Спрос в 10 раз превышает количество мест. Проблема возникла из-за разницы ширины колеи в Украине и Европе. Польская сторона до сих пор пропускала только специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, в которых есть 3-местные купе. Таких вагонов в Украине мало.

Потому решили проверить совместимость вагонов "Укрзализныци" с модернизированной польской инфраструктурой. Уже выполнен тестовый заезд поезда – вагоны успешно прошли маршрут от Киева до Варшавы с перестановкой тележек на станции Ягодин. Польские технические специалисты подробно замерили все габариты каждого вагона.

"Раньше были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно. Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны", – сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

В связи с остановкой авиасообщения после вторжения железнодорожные маршруты в Польшу значительно расширили. Сейчас действуют два ежедневных рейса из Киева в Хелм с пересадкой на польский поезд в Варшаву, два ночных рейса в поездах со спальными вагонами из Киева в Перемышль, два "Интерсити+" на этом же маршруте. Также в Хелм есть прямое сообщение из Харькова, а в Перемышль – из Запорожья и Одессы.

Также мы сообщали, что пассажиров из Варшавы в Украину планируют возить по польским поездам.