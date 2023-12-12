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С какими проблемами сталкиваются украинские подростки в Польше: исследование

Вторник 12 декабря 2023 11:50
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С какими проблемами сталкиваются украинские подростки в Польше: исследование Фото: Украинские дети в польской школе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временной защитой в Польше пользуются около 1 млн украинцев. Значительная часть из них – дети, которым непросто адаптироваться в новой стране.

С какими проблемами сталкиваются в Польше украинские подростки, вынужденно переехавшие из-за войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на reliefweb.int.

Международный комитет спасения (International Rescue Committee) изучил ситуацию украинских подростков в Польше. Беженцев 12-17 лет опросили о проблемах, с которыми они сталкиваются. Исследование проводилось в июне-сентябре 2023 года.

"Из интервью, проведенных для этого отчета, стало очевидно, что они сталкиваются со значительными рисками, такими как социальная изоляция, чувство одиночества, образовательные препятствия и случаи дискриминации", –отмечается в отчете, который называется "Не позволяйте украинским детям быть одинокими".

Более 80% респондентов отметили трудности в формировании дружбы с польскими детьми (а в некоторых случаях и с украинскими сверстниками). Они описывают чувство изоляции, ограниченного общения и отсутствия социальной деятельности.

"У меня нет контактов с поляками моего возраста, потому что я не чувствую себя безопасно в Польше", – рассказала девочка 12 лет.

Среди причин отсутствия дружбы – языковой барьер и культурные отличия, в частности, в общении. Некоторые не общаются со своими друзьями в Украине из-за чувства вины за пребывание в безопасной стране.

Треть опрошенных были более социально активными дома. В Польше подростки потеряли интерес к своим предыдущим хобби (рисование, танцы, йога) и проводят досуг "в телефонах". Многие перегружены обучением в двух школах – польской и украинской (онлайн).

Более трети украинских подростков сталкивались с дискриминацией со стороны польских и украинских сверстников. Бывали и случаи неравного отношения со стороны взрослых – одного украинского ребенка не приняли в музыкальную школу в Варшаве, отдав предпочтение польскому ребенку с тем же количеством баллов.

С какими проблемами сталкиваются украинские подростки в Польше: исследованиеФото: Беженцы на вокзале в Польше (gettyimages.com)

В школьной среде дискриминация, насилие и издевательство в основном связаны с языковыми барьерами, а также с национальностью.

"Я была свидетелем того, как поляки смеялись над другими украинцами из-за их неправильного произношения. Я так боюсь, что это произойдет со мной, поэтому тараюсь не говорить по-польски и не хочу с ними дружить", – рассказала девушка 14 лет.

Несколько детей рассказали о прямом насилии среди детей. Некоторые из этих событий включали насилие, связанное с полом, издевательства и физические преследования из-за их украинской идентичности.

Также дети рассказали, что из-за длительного стресса и изменения образа жизни у них появились проблемы со здоровьем – в частности, бессонница и пищевые расстройства, увеличение веса.

В то же время треть опрошенных детей рассказали, что их состояние улучшилось в Польше. У них улучшилось психоэмоциональное состояние, стало больше свободного времени и друзей.

Напомним, мы писали, что в Польше посчитали всех украинских учеников, которые учатся в польских учебных заведениях. Их уже более 286 тысяч человек – больше, чем сообщалось ранее.

Напомним, мы писали, почему половина украинских детей в Польше не посещают школу. Одной из причин был назван языковой барьер.

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