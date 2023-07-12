Привила изменят. Почему половина украинских детей в Польше не посещают школы

Более половины украинских детей в Польше не посещают школу. Это означает, что вне школьной системы страны находятся 200-300 тысяч украинцев школьного возраста.

В ООН призывают родителей зарегистрировать детей в польских школах, а власти рассматривают возможность сделать посещение обязательным для беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на notesfrompoland.com.

Почему дети беженцев не идут в польские школы

По данным ЮНИСЕФ и УВКБ ООН, в конце учебного года польские школы посещали всего 22% беженцев среднего школьного возраста. В общей сложности школы и детсады в Польше посещали около 180 тысяч детей из Украины. А 200-300 тысяч детей оказались вне польской системы образования, подсчитали власти.

В агентствах ООН предупреждают, что онлайн образование подходит как краткосрочное решение, в долгосрочной перспективе это не способствует социальному развитию и часто оборачивается низким уровнем знаний.

Обучение в безопасном пространстве со сверстниками и учителями важно не только для образования беженцев, но и для их социализации, психического здоровья и благополучия, говорится в заявлении агентств.

"Школы дают детям, которые уже пережили потерю, перемещение и насилие, чувство безопасности, шанс завязать дружбу и получить помощь от учителей, а также возможность интегрироваться в принимающие сообщества", – отметил координатор Отделения ЮНИСЕФ по реагированию на потребности беженцев в Польше Рашед Мустафа Сарвар.

Причины, по которым большинство украинских детей не причислены в школы: польские классы часто переполнены, остается языковой барьер, частое перемещение беженцев в Украину и обратно в Польшу.

Фото: Урок в польской школе (gettyimages.com)

Посещение школ хотят сделать обязательным

Ранее министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил, что если война будет продолжаться, в Польше могут ввести обязательное зачисление детей-беженцев в польские учебные заведения.

"Если это будет продолжаться, мы должны ввести определенные элементы образования, даже если эти дети не хотят поступать в польскую школу. Мы не можем себе позволить, чтобы несколько сотен тысяч детей из Украины были вне системы образования в год, два или три", – заявил чиновник.

Он уточнил, что такой механизм может быть введен с началом учебного года 1 сентября.

Напомним, в ООН исследовали, сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой

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