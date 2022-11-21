Из Киева в Варшаву. 5 советов, как успеть купить билеты на самый популярный поезд

Самый популярный из всех международных рейсов "Укрзализныци" – поезд "Киев-Варшава". Это самый удобный вариант добраться до соседней столицы, откуда можно отправиться в другие страны хоть поездом, хоть самолетом.

Какие есть "секреты" бронирования билетов на поезд Киев-Варшава, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Lowcost Avia .

Как можно купить билеты из Киева в Варшаву - ресурсы

Если раньше приобрести билеты из Киева в Варшаву или наоборот было легче в международных железнодорожных касс в обеих странах, то с 10 ноября приобретение возможно только онлайн. "Укрзализныця" таким образом решила помешать скупать и спекулировать на билетах. Но и сейчас купить билеты онлайн нелегко.

Ведь на 3000 желающих ехать в поезде есть 150 мест. Добавить больше вагонов невозможно – их нет. Те, которые сейчас использует "Укрзализныця" – 42 года в среднем.

Билеты на поезд "Киев-Варшава-Киев" доступны на сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзализныци".

Фото: Варшавский поезд в Киеве (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Пять подсказок, чтобы купить билеты вовремя

Есть несколько подсказок, которые помогут запланировать даты и забронировать билеты на выбранные даты.

Продажа билетов открывается в 08:00 за 20 суток до даты рейса (первые сутки – это текущий день) Есть примерно 5 минут, чтобы совершить покупку. Не так давно билеты раскупали в первые минуты. Станция в Варшаве, которую следует указать в поиске – Варшава-Всходня (еще существуют станции Варшава-Центральная или Варшава-Заходня). Перед тем как покупать билет, стоит зарегистрировать профиль на booking.uz.gov.ua и заполнить свое имя и фамилию латиницей. Тогда при покупке не будет тратиться время на заполнение этих данных. Имея профиль, билеты можно сразу добавить в корзину и оплатить в течение 15 мин. Билеты резервируются на 15 минут. Следовательно, кто-то может не успеть оплатить их или передумает. Тогда в 8:15-8:17 могут появиться еще несколько билетов, которые сначала забронировали, но так и не выкупили.

Следует учитывать, что в одни руки можно купить только 4 билета в одну сторону. Для групповых заказов билетов на поезд "Киев-Варшава" можно воспользоваться онлайн-каналом заказов.

Напомним, мы писали, сколько украинцев хотят вернуться из-за границы.