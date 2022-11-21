Із Києва до Варшави. 5 порад, як встигнути купити квитки на найпопулярніший потяг

Найпопулярніший серед усіх міжнародних рейсів "Укрзалізниці" – поїзд "Київ-Варшава". Це найзручніший варіант дістатися сусідньої столиці, звідки можна вирушити в інші країни хоч потягом, хоч літаком.

Які є "секрети" бронювання квитків на потяг Київ-Варшава, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Lowcost Avia.

Як можна купити білети з Києва до Варшави - ресурси

Якщо раніше придбати білети з Києва до Варшави чи навпаки було легше через міжнародні залізничні каси в обох країнах, то з 10 листопада придбання можливе тільки онлайн. "Укрзалізниця" таким чином вирішала завадити скуповувати та спекулювати на білетах. Але і зараз купити квитки онлайн нелегко.

Адже на 3000 охочих їхати в поїзді є 150 місць. Додати більше вагонів неможливо – їх немає. Ті, які зараз використовує "Укрзалізниця" – 42 роки в середньому.

Квитки на потяг "Київ-Варшава-Київ" доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в мобільному додатку “Укрзалізниці”.

Фото: Варшавський потяг у Києві (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

П'ять підказок, щоб купити квитки вчасно

Є кілька підказок, які допоможуть запланувати дати та здійснити бронювання квитків на обрані дати.

Продаж квитків відкривається о 08:00 за 20 діб до дати рейсу (перша доба – це поточний день) Є приблизно 5 хвилин, щоб здійснити покупку. Не так давно квитки розкуповували у перші хвилини. Станція у Варшаві, яку слід вказати у пошуку – "Варшава-Всходня" (ще існують станції Варшава-Центральна чи Варшава-Заходня). Перед тим, як купувати квиток, варто зареєструвати профіль на booking.uz.gov.ua та заповнити своє ім’я та прізвище латинкою. Тоді під час купівлі не витрачатиметься час на заповнення цих даних. Маючи профіль, квитки можна відразу додати до кошика і оплатити протягом 15 хв. Квитки резервуються на 15 хвилин. Отже, хтось може не встигнути оплатити їх або передумає. Тоді о 8:15 – 8:17 можуть з’явитися ще кілька квитків, які спочатку забронювали, але так і не викупили.

Слід враховувати, що в одні руки можна купити тільки 4 квитки в одну сторону. Для групових замовлень квитків на потяг "Київ-Варшава" можна скористатися онлайн-каналом замовлень.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців хочуть повернутися з-за кордону.