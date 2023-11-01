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Из пяти городов. Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши

Фото: Самолет авиакомпании Skyline Express Airlines в аэропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинская авиакомпания Skyline Express Airlines, которая до марта 2023 года имела название Azur Air Ukraine, начала выполнять рейсы из аэропорта Варшава-Радом. Это уже пятый польский аэропорт, где работает перевозчик.

Авиакомпания также выполняет рейсы из варшавского аэропорта им. Шопена, Катовице, Познани и Жешува, сообщает РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.

Украинский авиаперевозчик 30 октября выполнил первый рейс из аэропорта Радом, расположенного в 90 км от Варшавы, до курорта Шарм-эль-Шейх в Египте. Об этом сообщил руководитель управления безопасности Skyline Express Airlines Василий Гузь.

Теперь авиаперевозчик осуществляет рейсы из двух варшавских аэропортов – им. Шопена и Радом, а также из Катовице, Познани, Жешува.

До марта 2023 года авиакомпания называлась Azur Air Ukraine. Авиаперевозчик связан с туроператором Anex Tour, работавшим на украинском на российском. Позже весной украинская авиакомпания начала работу в Польше, выполняя рейсы на Boeing 757-300. Этот авиалайнер принадлежит турецкой авиакомпании Mavi Gök Aviation, материнской компанией которой является Anex Tourism Group.

Авиакомпания Azur Air продолжает работу в РФ и является самым большим чартерным перевозчиком страны. Из-за санкций США Azur Air использует только 14 самолетов из 22.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины. Skyline Express выполняет рейсы из аэропортов Польши на морские курорты Турции, Египта, Греции и Болгарии.

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