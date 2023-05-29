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С 1 июня. Еще одна страна ЕС запускает единый проездной: стоимость

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Понедельник 29 мая 2023 15:53
С 1 июня. Еще одна страна ЕС запускает единый проездной: стоимость Фото: Железная дорога в Любляне, Словения (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июня в Словении введут единый проездной на все виды транспорта, кроме городского. Это будет четвертая страна с такой системой оплаты за проезд после Германии, Венгрии и Люксембурга.

Городской транспорт будет включен в систему проездного до конца 2023 года. Сколько будет стоить билет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на themayor.eu.

Новый проездной позволит путешествовать по стране разными видами транспорта и с разными транспортными компаниями.

Проездной в месяц будет стоить 70 евро, в год – 560 евро. Также будут доступны проездные на более короткий срок:

  • 15 евро – за однодневный проездной;
  • 20 евро за 3 дня поездок;
  • 35 евро – за неделю.

Словенский единый билет будет дороже немецкого (49 евро) и венгерского (25 евро) аналогов. Но у этого проездного будет преимущество – его можно будет передавать другим людям. При таком условии билет обойдется чуть дороже – 90 евро в месяц и 720 евро в год.

Ранее в Словении уже предпринимались шаги для удешевления проезда – например, власти субсидировали годовой проездной по всей стране для студентов, за исключением городских автобусов. При отсутствии такого льготного билета дети от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты.

Напомним, мы писали, где в Европе еще действует бесплатный транспорт для украинцев.

Также мы рассказывали, что в Германии запустили билет за 49 евро и как купить проездной.

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