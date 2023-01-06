Италия предоставляет украинцам одноразовую выплату: сколько можно получить

Правительство Италии предоставляет возможность украинцам получить единовременное пособие в размере 150 евро. Выплачивают сумму тем, у кого низкие доходы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал VisitUkraine.today.

Финансовую помощь в размере 150 евро могут получить беженцы, доход которых не превышает 20 тысяч евро в год за налоговый период 2021 года. Право на помощь имеют исследователи, аспиранты со стипендиями, сезонные работники, работники развлечений и другие. Они должны отвечать требованиям, изложенным в циркуляре №127 ИНПС.

Даже сезонные работники могут подать заявку только если они не получили пособие в размере 150 евро в ноябре предыдущего года.

Обратите внимание: Выплаты нужно успеть оформить до 31 января 2023 года.

Подать заявку можно через онлайн-сервис 150 euro Domanda. Все заявители должны быть авторизованы на сайте посредством своего налогового кода или одной из итальянских электронных систем проверки. Далее после этого нужно выбрать категорию, на которую вы хотите подать заявку.

Второй способ подачи на выплату 150 евро в Италии – позвонить в контактный центр по номеру 803 164 со стационарного телефона или 06 164 164 с мобильного.

Согласно директиве о временной защите в Италии, прибывающие из Украины в Италию беженцы могут искать работу, имеют право на пособие по безработице и языковые курсы, чтобы лучше интегрироваться в итальянское общество.

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