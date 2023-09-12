История из 1920-х. Как украинские Карпаты стали центром активного туризма

Как развивались трамплины и лыжный спорт в Украинских Карпатах – в колонке историка РБК-Украина.

В сети можно найти много разных материалов о том, что в поселке Воловец в Закарпатье уже 150 лет назад действовал огромный горнолыжный трамплин. Утверждают, что в Воловец в то время приезжал даже император Австро-Венгрии Франц Иосиф, чтобы лично прокатиться на лыжах.

На самом деле, это лишь хорошая легенда, которая не подтверждена никакими историческими источниками. Хотя подавляющее большинство экскурсоводов рассказывают обо всем этом как свершившемся факте. Конечно, такие факты сразу привлекают внимание туристов. Но настоящая история горнолыжных трамплинов в Украинских Карпатах тоже очень интересная.

Историк и блогер Виктор Шатров в колонке для TRAVEL РБК-Украина совместно с порталом о путешествиях Go-To.Rest рассказывает, как развивались трамплины и лыжный спорт в Украинских Карпатах.

Из истории воловецкого трамплина: первое упоминание о нем находим в годовом отчете главы лыжной секции мукачевского клуба туристов, напечатанном в январском (за 1930 год) номере журнала "Zimní Sport"/Зимний спорт/ – органе Союза лыжников Чехословакии

Краткая история горнолыжного спорта в мире

История лыж как средства передвижения уходит очень с давних времен. По мнению некоторых исследователей, люди начали использовать лыжи для передвижения по заснеженной местности аж 15-20 тысяч лет назад. До наших дней сохранились древнейшие наскальные рисунки древних лыж в Китае, сделанные 10000 лет назад. Самые старые археологические находки остатков лыж на территории Швеции и России насчитывают 7-8 тысяч лет.

На протяжении тысячелетий эволюция лыж прошла долгий путь. Сначала они были овальными деревянными ободами, перетянутыми веревками или кожей зверей, длиной 40-60 и шириной 20-30 сантиметров. Такие лыжи были своеобразными "снегоступами". Конструкция лыж продолжала совершенствоваться и следующим этапом их эволюции стало появление скользящих лыж. Первые изображения таких лыж на наскальных рисунках в районе Белого моря датируют 4-3 тысячелетиями до н.э., то есть относят к эпохе неолита.

В те далекие времена лыжи были длинными и узкими с загнутыми носковыми частями, а сами лыжники держали палки в каждой руке. Впрочем, большинство древних горнолыжников пользовались одной палкой, которую держали как Баба Яга свою метлу.

А в 6-8 веках использовались лыжи разной формы, одна из которых была короткая и широкая и использовалась для отталкивания, а вторая была длинная и узкая и использовалась для скольжения. Нижнюю поверхность лыж для лучшего скольжения подбивали кожей лося или нерпы.

Фото с сайта go-to.rest

В дальнейшем конструкция лыж эволюционировала, постепенно приобретая вид современных охотничьих. При этом большую роль в совершенствовании лыж сыграли скандинавские народы. В их языческом пантеоне был даже бог покровитель лыжников Улльр.

Сначала лыжами пользовались охотники, что значительно облегчало охоту в зимний период. Впоследствии их стали использовать и воины при ведении боевых действий и длительных переходов зимой. Так, в 1199 году активно использовали передвижение на лыжах в военных действиях финны. Данный факт является первым достоверным сообщением в исторических источниках использования лыж в войнах.

Как вид спорта катание на лыжах зародилось в 18 веке в Норвегии. В 1733 году в городе Осло состоялись первые соревнования по лыжным гонкам. Кроме того, именно в Норвегии была создана современная конструкция лыж. В маленьком норвежском городке Телемарк, который находится в 80 км от Осло, благодаря изобретательности местного мастера Сондре Норхайма произошла настоящая революция в совершенствовании конструкции лыж. Содре Норхайм изобрел новые крепления для лыж, в которых пятка хорошо соединялась с носком берестяным ремешком.

Это позволяло не только умело управлять лыжами преодолевая горные спуски, но и прыгать с естественных трамплинов и при этом не рисковать потерять лыжи. Это позволило Сондре Норхайму стать победителем первых в мире соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, состоявшихся в 1866 году в городке Хейдалсмо.

Он также поразил свим изобретеним на столичных соревнованиях по горнолыжному спуску в 1868 году. Он удивил зрителей бешеной скоростью спуска и совершенной техникой управления лыжами. Позже Сондре Норхайм эмигрировал в США, где занимался популяризацией лыжного спорта.

Фото: Соревнования в Голменколлене, 6 марта 1911 (wikipedia.org)

Первые трамплины для прыжков с лыжами были естественными холмами. Первоначально прыжки были лишь частью беговых турниров. Первый такой турнир, задукомментированный историческими источниками, состоялся в Норвегии в 1862 году. Как уже упоминалось, с 1866 года прыжки на лыжах с трамплина стали самостоятельным видом спортивных соревнований.

Сначала длина прыжков не оценивалась, а внимание уделялось технике выполнения прыжка. С 1892 года ежегодные лыжные соревнования в Норвегии были перенесены в Голменколлен, с тех пор ставший настоящей Меккой лыжного спорта. Со временем трамплины для скачков начали совершенствовать. Но при этом не отказывали от идеи использования природных холмов, занимаясь их ландшафтным дизайном.

Первый в мире искусственно созданный трамплин был построен только в 1911 году в чешской Цвичине. Несколько позже, в 1913 году, такой трамплин соорудили в норвежском Голменколлене.

Настоящая история Воловецкого трамплина

Об истории лыжного трамплина в Воловце известно, что его начали строить в 1929 году по проекту архитектора Яролимика. В те времена Закарпатье входило в Чехословакию. Инициаторами строительства трамплина стал Союз лыжников Чехословакии. Строительные работы продолжались с 1929 по 1931 годы. Значительную помощь в его создании оказала техническая рота 19-го пехотного полка.

Размеры трамплина позволяли совершать прыжки длиной до 50 метров. Пока историкам не удалось найти результаты соревнований, которые проходили в Воловце при чехословацком правлении. Известно только, что на чемпионате края в феврале 1932 года из-за сильного ветра и трескучего мороза соревнования пришлось прекратить.

Фото: Группа лыжников на горной долине Плай, Воловеччина. Фото из журнала "Letem svеtem" 1929 год (go-to.rest)

После оккупации Закарпатья хортистскими войсками в марте 1939 года новая власть почти сразу же взялась за реконструкцию трамплина в Воловце. После перестройки здесь было проведено несколько представительских турниров. В кинохронике тех времен сохранились кадры величественного закарпатского трамплина.

Венгерские журналисты с увлечением рассказывали о большом размере трамплина, который позволял тренироваться и проводить соревнования с участием именитых венгерских спортсменов, в том числе и чемпионов Венгрии и участников олимпийских игр.

Фото: Открытка с трамплином в Воловце. Автор Генрик Шенфельд (go-to.rest)

До сих пор неизвестно, что стало причиной упадка трамплина в Воловце. Самая популярная версия – уничтожение этой уникальной спортивной постройки во время боевых действий в ходе Второй Мировой войны.

В наши дни от Воловецкого трамплина осталось всего несколько бетонных блоков, которые были опорой для деревянных лесов, а также изображения на нескольких листовках и минутный ролик из кинохроники.

Фото из кинохроники 1940 года (istpravda.com.ua)

Трамплины в Ворохте: история и современность

В Украинских Карпатах первый лыжный трамплин построили в 1922 году в городе Ворохта. Это был первый профессиональный трамплин в тогдашней Польше. Сразу после ввода в эксплуатацию трамплин в Ворохте стал местом проведения чемпионата Польши по прыжкам на лыжах с трамплина.

Победителем соревнований с результатом 22 метра стал Александр Размус. Также принимала участие в этом турнире Эльжбета Зенткевы, которая стала одной из первых женщин-спортсменов, прыгавших на лыжах с трамплина.

Фото: Гуцулы у трамплина в Ворохте, 1938 год. Национальный цифровой архив Польши (suspilne.media)

Фото: Спортсмен во время скачка в Ворохте, 1935 год. Национальный цифровой архив Польши (suspilne.media)

После Второй мировой войны в Ворохте трамплин продолжал использоваться как центр подготовки спортсменов со всего СССР.

Фото: Дом, в котором расположена спортивная школа (Суспільне Карпати)

В 1955, 1973 и 1987-1989 годах трамплины в Ворохте реконструировали. Во время последней реконструкции трамплины были оборудованы искусственным покрытием, что позволило их использовать и летом.

Фото: 12-летний Виталий Дручков уже берет высоту в 75 метров (Общественное Карпаты)

В наши дни трамплины в Ворохте являются одним из немногих действующих в Украине центров подготовки спортсменов и проведения соревнований по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью.

Расположены они на территории учебно-спортивной базы авангарда. Здесь функционирует целый комплекс трамплинов К-75 и К-90, последний из которых является самым высоким в Украине. Впрочем, даже этот 90-метровый трамплин в олимпийской программе считается средним. Поэтому спортсмены, которые хотят полноценно подготовиться к Олимпиаде, вынуждены тренироваться за границей, где действуют трамплины высотой 120-125 метров.

Фото: Самый высокий трамплин в Ворохте, 90 метров (Общественное Карпаты)

Кроме Ворохты, действующие лыжные трамплины есть в городе Верховина Ивано-Франковской области, но они значительно ниже и используются в основном для подготовки начинающих. Кроме того, есть трамплины в Кременце Тернопольской области, где проводят соревнования для детей.

Фото: Трамплины в Кременце. Февраль 2023 года (terminovo.te.ua)

В 2020-2021 годах были проведены очередные работы по реконструкции комплекса трамплинов в Ворохте, которые касались горы приземления и замены искусственного покрытия. В текущем 2023 году на трамплинах в Ворохте установили систему полива.

Этот уникальный комплекс является настоящим спасением для спортсменов-трамплинистов, ведь позволяет полноценно тренироваться круглый год. Кроме того, трамплины в Ворохте являются интересной туристической локацией, ведь в Украине не так много мест, где можно с восторгом наблюдать за смелыми полетами крылатых лыжников.

Фото: Во время последней реконструкции полностью заменили верх приземления трамплина (Общественное Карпаты)

Для развития этого увлекательного вида спорта необходимо существенно расширить сеть трамплинов в Украинских Карпатах. Хорошая идея для этого – восстановление Воловецкого трамплина. Надеемся, что такой проект найдет инвесторов и поддержку власти и будет реализован в ближайшем будущем.

Отметим, веками Россия пыталась стереть все украинское. Характерным элементом этой политики были кражи культурных ценностей и иперекручивание истории. Маркетолог и SEO-специалист, краевед Артур Антропов в колонке для РБК-Украина писал, как Россия веками похищала украинское историческое наследие.

Между тем, краевед и исследователь истории Роман Маленков рассказывал, где похоронены создатели украинской государственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.